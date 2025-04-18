特威脅禁哈佛招收外國生 促交學生「非法暴力活動」紀錄 校方盼政府依法行事

指控哈佛為猶太生創造「充滿敵意環境」

特朗普政府以打擊校園反猶為由，上周五要求哈佛作出連串改革，包括允許聯邦政府監督哈佛的招生和招聘，以至學生和教職員的意識形態，哈佛校長加伯周一表明不會遵從，隨即遭特朗普的「聯合打擊反猶工作小組」宣布凍結22億美元聯邦撥款及6000萬美元合約，特朗普翌日又威脅撤銷哈佛的免稅資格。這場鬥爭持續升級，國土安全部長內姆（Kristi Noem）周三表示，已發信要求哈佛在本月30日或之前提供有關該校外國學生簽證持有者的「非法和暴力活動」詳細紀錄，否則將即時面臨失去「學生及交流訪問者計劃」（SEVP）認證資格。SEVP認證允許大學向獲取錄的國際學生發出表格，讓他們可用相關表格申請進入美國的簽證。據哈佛資料顯示，2024至2025年學年哈佛共有6793名國際學生，佔其總入學人數27.2%。哈佛的本科生學費不論是本地生或留學生都相同，每年平均約5.6萬美元（約43.7萬港元）。

哈佛學生報Harvard Crimson報道，國土安全部的來函指控哈佛為猶太學生創造了「充滿敵意的學習環境」，要求校方提供持學生簽證者涉及威脅他人、妨礙學習環境及參與示威而受紀律處分的紀錄，強調「讓外國學生就讀哈佛大學是特權，而不是保證」。國土安全部周三亦宣布取消哈佛兩項總額270萬美元的聯邦撥款。

國稅局考慮撤哈佛免稅地位

哈佛發言人表示，注意到國土安全部的來信，但校方堅持之前的聲明，即「不會放棄其獨立性或放憲法權利」，強調哈佛將遵守法律，並期望政府也能這樣做。

此外，美國多間傳媒報道，財政部周三要求國稅局考慮撤銷哈佛免稅地位。哈佛表示，撤銷免稅地位毫無法律依據。聯邦法例禁止總統直接或間接要求國稅局調查或審查特定目標，國稅局有時會因一些組織進行過多政治或商業活動而撤銷其免稅資格，相關組織可以向法庭挑戰國稅局的決定。

（紐約時報/CNN）