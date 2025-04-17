明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

華跨境電商「敦煌網」受美用戶追捧

【明報專訊】中美關稅戰持續，中國跨境電商「敦煌網」（DHgate）近日受美國用戶追捧，其應用程式下載量截至周二（15日）在蘋果應用商店App Store美國區高踞購物類第一，在所有免費應用程式中僅次於長期佔據榜首的ChatGPT。

「九派新聞」昨引述敦煌網一名工作人員稱，公司對於此次下載爆火有點始料未及，目前正在覆盤和分析此次數據增長的原因。

據聚焦科技類新聞的TechCrunch網站報道，敦煌網手機程式DHgate從上周末開始用戶激增。據市場調查機構Appfigures統計數據顯示，DHgate周日在App Store的單日下載量近12萬次，較最近一個月的日均下載量增加7.3倍，其中約6.5萬次下載由美國用戶貢獻。

目前App Store購物類應用前十有6席被中國電商佔據，分別是DHgate、Taobao（淘寶）、Alibaba（阿里巴巴）、Shein（希音）、AliExpress（速賣通）和TEMU（拼多多海外版）。名氣不及其他競爭對手的敦煌網由王樹彤於2004年創立，目前擁有逾120萬中國供應商、3000萬種商品和超過1000萬買家，是中國最大B2B跨境電商線上交易服務平台之一。

TikTok片引美消費者向華廠下單

關稅戰衝擊中美貿易，尤其是跨境電商行業，許多中國商家通過短片平台TikTok尋找商機，向美國消費者聲稱，大部分歐美名牌消費品都是由中國代工廠製造，那些索價數百美元的名牌衣服，在中國工廠僅需花費數美元即可入手。這類影片近日在TikTok流行，商家在片中提供網站鏈接和聯絡方式，引導外國消費者使用敦煌網等跨境電商平台直接向中國廠家下單。

明報記者

（關稅戰）

相關字詞﹕電商 關稅戰 跨境電商

上 / 下一篇新聞