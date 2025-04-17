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白宮：中輸美商品最高245%關稅 京斥毫無理性

【明報專訊】中美關稅戰持續升溫。美國白宮周二（15日）發表聲明，稱由於中國持續實施報復性措施，中國輸美商品現在面臨最高達245%的關稅。中國商務部昨指，這充分暴露了美方將關稅工具化、武器化已經到了毫無理性的地步。

美國總統特朗普本月9日授權對多國祭出的對等關稅措施暫停實施90天，在這段期間僅課徵10%的關稅，但對中國進口商品課徵關稅總稅率提高至145%，原因是中國採取報復措施。白宮周二進一步稱，中國輸美商品現面臨最高達245%的關稅。

內媒「第一財經」引述多名業界人士分析稱，美國事實清單提的245%並非最新稅率，而是指特定的中國商品可能面臨最高達245%的關稅，並非所有商品都要加徵245%關稅。有熟悉貿易相關法律的人士表示，如果美國要將關稅加到245%，必須出具正式行政命令，在聯邦公報相關文件中列明生效日期等細節；事實清單中「up to」只是「最高可達」之意。

中國外交部昨指，中方已多次指出這場關稅戰是美方發起，中方採取必要的反制措施，是為了維護自身的正當權益和國際公平正義，完全合理合法，又重申「關稅戰、貿易戰沒有贏家，中方不願打，但也絕不怕打」。

中國商務部新聞發言人昨指，中方此前已就美單邊加徵關稅多次闡明立場，對於美方這種毫無意義的關稅數位遊戲，中方不予理會。但倘若美方執意繼續實質性侵害中方權益，中方將堅決反制，奉陪到底。

胡錫進：世人看到白宮瘋了

《環球時報》前總編輯胡錫進昨撰文指，在對華關稅已高達145%情況下，特朗普繼續增加，已經沒有經濟學上的實際意義，只會讓世人看到白宮「瘋了」。

（中央社/澎湃新聞）

（關稅戰）

相關字詞﹕關稅 關稅戰 中美關係 中美貿易戰 中美角力 中美關稅戰

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