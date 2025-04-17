WSJ：特借關稅談判逼伙伴孤立中國 限制轉口設廠用中國製材料 暗示要求各國選邊站

《華爾街日報》報道援引多名知情人士報道，美國特朗普政府官員擬在關稅磋商上，要求逾70國不要讓中國通過它們的國家作為外銷貨物的中轉站，防止華商為逃避美國對中國貨物徵收關稅而在那些國家設廠，也不要把中國廉價的工業貨品融入它們的經濟體。知情人士稱，一些國家尚未聽到美國談判代表提出涉及中國的要求，稱其談判仍處於初期，但許多人預期特朗普政府遲早會提出有關中國的要求。

貝森特獻策堵京避稅 不惜中概股除牌

報道指孤立中國經濟策略是由美國財長貝森特提出。消息人士說，貝森特4月6日在海湖莊園向總統特朗普獻策，稱讓美國貿易伙伴作出讓步，可以防堵北京政府與中國企業規避美國關稅、出口管制等各項經濟措施。其策略內容還包括通過關稅切斷中美經濟，甚至可能將美國交易市場的中概股除牌，且贏得華府官員大都支持。

早前貝森特表示希望美國的貿易伙伴做出反華承諾。2月底，他指墨西哥提出將跟隨美國對華徵收相同關稅是「善意姿態」，還叫加拿大仿效。自從美國總統特朗普4月9日宣布延後90天執行「對等關稅」，貝森特就負責領導關稅談判。他周二接受彭博社訪問時說，談判過程的初期參與者將可能有「早鳥優惠」獲得較優惠條款。他表示，快將達成協議的國家包括日本、英國、澳洲、韓國和印度。

特朗普稱出席與日談判 意總理周四抵華府

共同社昨報道推測，貝森特在美東時間周三（香港今早）與日本經濟再生擔當相赤澤亮正展開的談判上，也可能提出限制中國轉口貿易的要求。特朗普昨表示他將親自出席這場談判。另外。意大利總理梅洛尼周四在華盛頓會見特朗普洽談關稅。而韓國經濟副總理兼企劃財政部長官崔相穆下周三起將趁在美出席二十國集團（G20）財長會議會晤貝森特。

《愛爾蘭時報》昨報道，美商務部長盧特尼克上周會晤愛爾蘭副總理，提出歐盟若想跟美達成新貿易協定，美方希望歐盟「中止與中國緊密貿易聯繫」，但歐盟表示不可行。法國國際廣播電台日前報道，河內正與華盛頓展開關稅談判，其中有越南政府文件表示該國為避免遭受美國的懲罰性關稅，準備嚴打經越南運往美國的中國商品，其貿易部和海關官員已被要求訂出管控轉運的計劃。

白宮發言人萊維特周二宣讀特朗普聲明：「球在中方。中國需要跟我們交涉。」貝森特也表示中美之間仍有就潛在貿易協定進行談判的空間。彭博社一則報道引述知情人士透露，中國希望看到美國特朗普政府先採取一系列措施，才會同意進行貿易談判。中方亦希望美國為會談任命一位能得到總統支持的聯繫人。消息人士指出，部分政府官員在談論中國領導人時比特朗普強硬，使中方不確定美國的立場。

華爾街投資銀行傑富瑞（Jefferies）首席金融經濟學家庫馬爾（Mohit Kumar）說：「依我們看，特朗普贏不了對華這場關稅戰。中國可以比美國撐得持久，最終特朗普需要讓步。不過，美國政府的初步政策可能是孤立中國以獲取較利好條件。因此，邁向最終協議之前可能要經歷更多的市場波動。」

（華爾街日報/彭博社/愛爾蘭時報/RFI）

（關稅戰）