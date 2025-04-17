歐盟警告歐領袖勿出席俄勝利日閱兵

【明報專訊】俄羅斯下月9日舉行衛國戰爭勝利日80周年閱兵，俄媒報道總統普京邀請多國領袖出席，包括歐盟成員斯洛伐克的總理菲佐，以及正申請加入歐盟的塞爾維亞總統武契奇。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯周一（14日）警告歐洲領袖勿應邀出席，有歐盟官員稱武契奇若應邀出席，將影響塞國入歐一事。
卡拉斯在盧森堡與歐盟國外長會面後向傳媒稱，各成員國非常明確討論並表示考慮到俄羅斯正對歐洲發動全面戰爭，歐洲方面不會輕視任何參加5月9日閱兵或慶祝活動的行為。卡拉斯又指歐盟不希望看到任何或會加入歐盟的國家，參加普京在莫斯科舉行的慶祝活動。
菲佐立場親俄，武契奇對制裁俄國問題採取跟歐盟不同的立場。英國《每日電訊報》周二引述有歐洲官員指，武契奇如出席俄國閱兵活動，會有違加入歐盟標準並妨礙塞國入歐。菲佐對卡拉斯說法感憤怒，周二表示會應邀出席，又向卡拉斯放話稱他是斯洛伐克這主權國合法總理，無人可命令他去哪裏或不去哪裏。
另外彭博社周二報道，七國集團（G7）計劃發聲明譴責俄軍襲擊烏克蘭蘇梅市，但美國已向G7成員表示不會簽署該聲明，因希望維持與俄國就結束俄烏戰爭的和談空間。
（Politico/每日電訊報/TASS/彭博社）