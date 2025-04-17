歐盟警告歐領袖勿出席俄勝利日閱兵

卡拉斯在盧森堡與歐盟國外長會面後向傳媒稱，各成員國非常明確討論並表示考慮到俄羅斯正對歐洲發動全面戰爭，歐洲方面不會輕視任何參加5月9日閱兵或慶祝活動的行為。卡拉斯又指歐盟不希望看到任何或會加入歐盟的國家，參加普京在莫斯科舉行的慶祝活動。

菲佐立場親俄，武契奇對制裁俄國問題採取跟歐盟不同的立場。英國《每日電訊報》周二引述有歐洲官員指，武契奇如出席俄國閱兵活動，會有違加入歐盟標準並妨礙塞國入歐。菲佐對卡拉斯說法感憤怒，周二表示會應邀出席，又向卡拉斯放話稱他是斯洛伐克這主權國合法總理，無人可命令他去哪裏或不去哪裏。

另外彭博社周二報道，七國集團（G7）計劃發聲明譴責俄軍襲擊烏克蘭蘇梅市，但美國已向G7成員表示不會簽署該聲明，因希望維持與俄國就結束俄烏戰爭的和談空間。

（Politico/每日電訊報/TASS/彭博社）