美核協議轉口風：伊朗須全停核計劃

代表美國上周六參與美伊間接會談的威特科夫，周一在霍士新聞節目暗示，鈾濃縮活動只要經嚴格核查，並採取措施防止伊朗具備製造核武的能力，伊朗可作有限度鈾濃縮活動；他說涉及民用核目的的濃縮鈾濃度不需超過3.67%水平。然而翌日威特科夫在社交網站X改口風：「與伊朗的協議只有符合特朗普式協議的標準時才能完成。」

伊朗外長：鈾濃縮原則不容談判

威特科夫在帖文續指，任何最終協議須為中東和平、穩定和繁榮建立框架，意味伊朗須停止並廢除核濃縮和武器計劃。伊朗外長阿拉格齊昨出席內閣會議後表示，已注意到威特科夫的矛盾言論，指伊朗準備就鈾濃縮可能存在的擔憂建立信任，但鈾濃縮原則不容談判。

美國和伊朗就伊朗核問題的間接談判本周六在阿曼恢復。曾威脅如伊朗不放棄核計劃就採取軍事行動的特朗普，周二在白宮戰情室就伊朗核問題舉行會議。美國新聞網站Axios報道，特朗普與國安高官及外交官員討論美國計劃在下一輪談判採取的立場。

特朗普在會前與阿曼蘇丹海賽姆通電話，阿曼國營通訊社稱兩人討論可支持談判實現預期成果方法。白宮發言人萊維特稱，特朗普向海賽姆強調伊朗需透過談判結束核計劃。

（法新社/路透社/華爾街日報/衛報/Axios）