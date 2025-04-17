赴美歐客銳減 機票跌價威脅旅業

《金融時報》對美國國際貿易管理局（ITA）數據的分析結果顯示，上月來自西歐並在美國停留至少一晚的訪客人數按年下跌17%，部分國家包括愛爾蘭、挪威、德國，跌幅更超過20%，上月整體訪美旅客人數亦按年跌12%，是2021年3月以來最大跌幅。有關趨勢對於佔美國國內生產總值（GDP）約2.5%的旅遊業構成威脅。

英國《獨立報》周二報道，過往7至8月英美直航來回票價會飇升至1000英鎊（約1萬港元），但該報最近發現愛爾蘭航空來回英國曼徹斯特與美國紐約的機票只需368鎊（約3791港元），而加拿大航空7月來回倫敦希斯路至美國三藩市的機票只需511鎊（約5264港元）。

有航空公司及酒店組織稱，跨大西洋旅遊需求正減弱，而「訪美的負面印象」正增加。機票酒店格價網站Kayak的聯合創辦人英格利希稱，特朗普在短短兩個月就毀了美國聲譽，歐洲赴美旅客減少就是明證。

憂外遊遭針對 美民眾怕出國

受特朗普重返白宮影響，美國民眾亦正嘗試適應世界各地對「美國」及「美國人」的新觀感。有民眾擔心外界會對特朗普第二任期的政策如關稅、對盟國的敵意、吞併加拿大和格陵蘭的言論等引發反彈，而對出國感到猶豫甚至恐懼。

（獨立報/金融時報/CNN）