哈佛企硬抗政府介入 多校聲援 特朗普嘲是笑話「教仇恨與愚蠢」

特朗普政府以打擊校園反猶為由，上周五致函哈佛大學列出10項改革清單，包括要求哈佛允許聯邦政府監督該校的招生和招聘，以至學生和教職員的意識形態。校長加伯周一公開拒絕，強調校方「不會放棄其獨立性或憲法權利」。特朗普的「聯合打擊反猶工作小組」隨即宣布凍結哈佛22億美元聯邦撥款及6000萬美元合約。特朗普周二在其社交平台進一步攻擊哈佛，警告該校若繼續「推動政治、意識形態及恐怖主義啟發或支持的『病態』行為」，可能失去免稅資格，並被視為政治實體納稅。

特朗普昨在社交平台發文指哈佛「是個笑話」，並表示該校應失去其政府研究合約，「哈佛已連『像樣』的學府也稱不上，更不應出現在任何世界頂尖大學名單上。哈佛是個笑話，教的是仇恨與愚蠢，不應再獲得任何聯邦資金。」

普林斯頓史丹福支持 耶魯教職員聯署

根據美國稅務法，大學與許多慈善機構和宗教團體都不用繳納聯邦入息稅，但若這些組織參與政治活動或偏離其既定目的，這項稅務優惠可能會被取消。哈佛一旦失去免稅資格，每年將損失數百萬美元。哈佛目前擁有價值530億美元捐贈基金，是全美大學中最多。

白宮發言人萊維特周二將支持巴勒斯坦示威和反猶投訴歸咎哈佛，稱該校需要「向其美籍猶太裔學生道歉，因它允許如此極嚴重行為發生」。她指控哈佛等學府觸犯《民權法》第6章。這項聯邦法規定，美國境內任何人均不得因種族、膚色或民族出身而被排除在任何接受聯邦財政資助的項目或活動之外，也不得因此而被剝奪利益或受到歧視。

奧巴馬讚母校樹立榜樣

哈佛公開反抗政府獲其他大學聲援，也似乎鼓舞了同被指打擊反猶不力而被削資的哥倫比亞大學。哥大代理校長希普曼向師生強調「拒絕任何由政府規定我們教授什麼、研究什麼或僱用誰的協議」。普林斯頓大學及史丹福大學校長均表示支持哈佛。耶魯大學超過800名教職員發表聯署信，要求領導層「抵制及法律挑戰任何威脅學術自由和自治的非法要求」。哈佛校友、前總統奧巴馬也發聲明，讚揚母校抵抗政府，並採取切實措施確保校內所有學生能受益於知識探究、嚴謹辯論和互相尊重的環境，指哈佛樹立榜樣，呼籲其他大學效法。

美國教育理事會主席米切爾認為，哈佛的做法令其他面對同樣困境的大學有更大反擊動力。哈佛教職員雖普遍支持校方「企硬」，但校方表示，由於「更廣泛的資金凍結」，已告知一名教職員暫停其肺結核研究。

（華盛頓郵報/BBC/華爾街日報/衛報）