歐盟免赴美人員遭監控 發放「拋棄式」手機

報道引述4名知情人士稱，前往下周國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議的委員和高官，均已收到這項新指引。歐盟委員會3名委員將於下周一至周六（21至26日）赴華盛頓參加IMF和世界銀行會議，分別是歐盟經濟與生產力專員東布羅夫斯基斯、金融服務暨存款和投資聯盟專員阿爾伯克基，以及負責發展援助的斯克拉。

仿前往烏克蘭中國做法

歐盟委員會確認最近更新了對美國的安全建議，但表示未有具體書面指示要使用「拋棄式」手機。官員補充說，所有前往美國的工作人員都被建議過境時關閉手機，並在手機無人看管時將其置於特殊保護套中，以防被監控。一名官員不諱言說：「他們擔心美國會入侵（歐盟）委員會的系統。」他們表示，這些措施是仿照前往烏克蘭和中國時的做法。

前往美國還有一項額外風險，美邊境人員有權沒收訪客手機和電腦檢查內容。歐洲遊客和訪問學者曾因手機或手提電腦中有批評特朗普政府政策的社交平台評論或文件而被拒入境。

報道指出將美國視為潛在安全風險，突顯自特朗普重掌白宮後，雙方關係惡化。布魯塞爾地緣政治研究所所長范米德拉爾提到2013年奧巴馬政府涉監聽德總理默克爾手機，說：「華盛頓雖非北京或莫斯科，但它傾向於使用法外手段推進自身利益和權力敵手。」

（金融時報）