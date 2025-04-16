哈佛抗特2.0凍資脅迫開先例 拒當局「遏反猶」廢DEI要求 失逾170億撥款

特朗普政府上周五（11日）致函哈佛，直指哈佛「近年未能符合聯邦資助所要求的學術與民權標準」，並提出10項改革清單，警告大學必須遵守才能「維持與聯邦政府的財務關係」，當中包括：要求校方降低學生和教職員對校務的權力；向聯邦政府舉報被認為「敵視」美國價值觀的學生；引入外部機構確保各學系「觀點多元化」；聘請政府認可的外部機構審核「最助長反猶騷擾」的項目和部門；要求大學對過去兩年校園示威中出現的「違規行為」採取紀律行動；以及終止DEI（多元、平等、共融）政策和項目等。

校長：不放棄獨立性或憲法權利

哈佛大學校長加伯（Alan Garber）周一在致大學的信中表示，校方已透過法律顧問通知政府，不會接受他們提出的改革要求，強調哈佛「不會放棄其獨立性或憲法權利」。加伯指政府的要求過火，「儘管政府提出的一些要求旨在打擊反猶，但大多數實際上是直接干預哈佛的『學術環境』」，強調「無論由哪個政黨執政，政府都不應規定私立大學可以教授什麼、可以取錄和聘用哪些人，以及可以從事哪些研究和探究領域」。哈佛最近發行總值7.5億美元債券，以便萬一無法與政府達成和解時騰出現金流。

在這封信發出不久，政府即宣布凍結哈佛大學22億美元聯邦撥款和6000萬美元合約，特朗普的「聯合打擊反猶工作小組」表示：「哈佛大學今天的聲明加強了令人不安的特權心態，這種心態普遍存在於我們國家最具聲望的大學與學院中，認為接受聯邦資金並不附帶遵守民權法的責任。」

特朗普威脅失免稅地位

特朗普周二在其社交平台發文，威脅若哈佛不配合他的改革要求，「就應失去其免稅地位，並應作為政治實體課稅」，強調免稅資格「完全取決於是否符合公眾利益」。

2023年以哈戰爭觸發去年美國大學校園支持巴勒斯坦人示威潮，特朗普政府今年1月上台後，以削資作為手段，施壓大學打擊反猶及終止多元項目，迄今已撤回或凍結7間大學超過110億美元資助。

哈佛周一的強硬態度被視為重大轉變，因過去幾周哈佛被指屈服於特朗普政府的壓力，包括僱用與特朗普關係密切的游說公司，以及踢走中東研究中心的教授。

（紐約時報/華爾街日報/BBC）