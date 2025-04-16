哈佛抗特2.0凍資脅迫開先例 拒當局「遏反猶」廢DEI要求 失逾170億撥款

【明報專訊】美國哈佛大學周一（14日）拒絕遵從特朗普政府以打擊校園反猶太主義為由而提出的一連串改革命令，為首間公開違抗政府施壓調整政策的大學。哈佛隨即遭政府凍結22億美元（約171.6億港元）聯邦撥款及6000萬美元（約4.68億港元）合約，作為「懲罰」。
特朗普政府上周五（11日）致函哈佛，直指哈佛「近年未能符合聯邦資助所要求的學術與民權標準」，並提出10項改革清單，警告大學必須遵守才能「維持與聯邦政府的財務關係」，當中包括：要求校方降低學生和教職員對校務的權力；向聯邦政府舉報被認為「敵視」美國價值觀的學生；引入外部機構確保各學系「觀點多元化」；聘請政府認可的外部機構審核「最助長反猶騷擾」的項目和部門；要求大學對過去兩年校園示威中出現的「違規行為」採取紀律行動；以及終止DEI（多元、平等、共融）政策和項目等。
校長：不放棄獨立性或憲法權利
哈佛大學校長加伯（Alan Garber）周一在致大學的信中表示，校方已透過法律顧問通知政府，不會接受他們提出的改革要求，強調哈佛「不會放棄其獨立性或憲法權利」。加伯指政府的要求過火，「儘管政府提出的一些要求旨在打擊反猶，但大多數實際上是直接干預哈佛的『學術環境』」，強調「無論由哪個政黨執政，政府都不應規定私立大學可以教授什麼、可以取錄和聘用哪些人，以及可以從事哪些研究和探究領域」。哈佛最近發行總值7.5億美元債券，以便萬一無法與政府達成和解時騰出現金流。
在這封信發出不久，政府即宣布凍結哈佛大學22億美元聯邦撥款和6000萬美元合約，特朗普的「聯合打擊反猶工作小組」表示：「哈佛大學今天的聲明加強了令人不安的特權心態，這種心態普遍存在於我們國家最具聲望的大學與學院中，認為接受聯邦資金並不附帶遵守民權法的責任。」
特朗普威脅失免稅地位
特朗普周二在其社交平台發文，威脅若哈佛不配合他的改革要求，「就應失去其免稅地位，並應作為政治實體課稅」，強調免稅資格「完全取決於是否符合公眾利益」。
2023年以哈戰爭觸發去年美國大學校園支持巴勒斯坦人示威潮，特朗普政府今年1月上台後，以削資作為手段，施壓大學打擊反猶及終止多元項目，迄今已撤回或凍結7間大學超過110億美元資助。
哈佛周一的強硬態度被視為重大轉變，因過去幾周哈佛被指屈服於特朗普政府的壓力，包括僱用與特朗普關係密切的游說公司，以及踢走中東研究中心的教授。