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衛星圖曝朝新軍艦 專家料歷來最大

【明報專訊】美國有線新聞網絡（CNN）周一（14日）報道，美國衛星影像公司Maxar Technologies及行星實驗室（Planet Labs）本月6日拍攝的衛星影像顯示，相信朝鮮正建造該國歷來最大的軍艦。

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衛星影像顯示，朝鮮正於首都平壤西南約60公里的南浦造船廠建造該艘軍艦。報道引述華盛頓智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）專家分析稱，該艦長約140米，尺寸或是朝鮮現有船艦兩倍以上，不亞於美國新式驅逐艦和護衛艦。專家稱，照片顯示船艦的武器和其他內部系統正建造，它擁有導彈垂直發射管，可用於攻擊陸上和海上目標，可能是一艘導彈護衛艦（guided-missile frigate）。

朝鮮中央電視台去年曾發布相信是這艘軍艦的照片，並顯示最高領導人金正恩親自視察建造情况。影像顯示這艘軍艦或擁有現代海軍所擁有的武器，包括似乎裝備相位陣列雷達，能更迅速準確追蹤威脅及目標。美國前海軍艦長舒斯特（Carl Schuster）根據衛星影像估計，朝鮮新軍艦還需1年或以上才可試航。

朝鮮一直迅速推進軍隊現代化，研發一系列新武器及試射洲際彈道導彈，且在聯合國制裁下取得如此進展，有分析認為是俄軍侵烏後朝俄關係更密切，助平壤突破國際社會封鎖。韓國退休海軍將領金德基（音譯）認為，俄羅斯為朝鮮興建中的護衛艦導彈系統提供技術支援。有分析質疑朝鮮製造先進船艦及相關支援基建的能力，但金提醒若朝鮮在新護衛艦裝備聲稱在1月成功試射的高超音速彈道導彈，將對地區安全造成翻天覆地的變化。

（CNN）

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