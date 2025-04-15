白宮總統醫生：特朗普健康極佳 「完全適合」履職

白宮總統醫生巴巴貝拉（Sean Barbabella）公布特朗普的身體情况細節，顯示特朗普重224磅（約101.6公斤），比上個總統任期內於2020年進行的上次體檢時輕了20磅（約9公斤）。他形容特朗普健康狀况「極佳」，心、肺、神經及總體功能「強健」。在藥物協助下，特朗普的膽固醇水平有改善。在2018年1月的體檢，其總膽固醇為223，2020年為167，最新為140。理想狀態下，總膽固醇應低於200。其血壓為收縮壓128、舒張壓74，屬「偏高」。報告稱，特朗普有服用阿斯匹靈，可降低心臟病發作和中風的風險。

在認知能力方面，特朗普在蒙特利爾認知評估（Montreal Cognitive Assessment，MoCA）取得30分滿分。

另外，報告指特朗普去年7月進行大腸鏡檢查時發現良性瘜肉及一種叫「憩室病」（diverticulosis，或稱「憩室炎」）的常見情况，但對大多數人而言都不算大問題。報告提到，他雙眼都做過白內障手術，但未提到手術日期。他也因經常曬太陽而要接受皮膚治療。

（紐約時報/中央社）