欲暗殺特朗普 少年弒親籌錢

按CNN旗下WISN取得的聯邦宣誓書，疑犯為威斯康星州的卡薩普（Nikita Casap），他被指在文件和短訊中呼籲暗殺特朗普並推翻美國政府。調查人員相信，卡薩普的繼父和生母在今年2月11日被槍殺，前者的車被盜去，原先下落不明的卡薩普兩周後駕車時被堪薩斯州警方截獲，當時車上有面值1.4萬美元（約11萬港元）的100美元紙鈔、價值超過1.4萬美元的珠寶和繼父的一支點357口徑手槍。

極右背景 已買無人機炸藥

警方隨後取得搜查令，發現卡薩普手機內有納粹德國元首希特勒的相片，以及其他跟新納粹、製造炸彈和恐襲有關的內容，其中一份3頁文件提到暗殺特朗普，以製造混亂和展開政治革命來「拯救白人」。信息顯示卡薩普已付款購買無人機和炸藥。聯邦調查局（FBI）發現手機內還有繼父信用卡和扣帳卡的相片，另有一個銀行戶口的登入名稱和密碼。

其同學表示，卡薩普曾自曝計劃殺死父母，故跟擁槍者交友後藉機偷槍，甚至自稱正跟一些身處俄羅斯、計劃行刺特朗普和推翻美國政府的人聯絡。

（CNN/紐約時報）