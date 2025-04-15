賓夕法尼亞州長官邸遭縱火 一男自首 疑犯供稱「仇恨夏皮羅」 控企圖謀殺恐怖主義

夏皮羅籲停止政治暴力

夏皮羅（Josh Shapiro）表示，凌晨約2時，他與家人被警員拍門叫醒，被告知寓所起火，起火區域不接近睡房，仍需疏散。火勢後被撲滅，但官邸部分範圍損壞嚴重。夏皮羅隨後在屋外呼籲終結政治暴力，「這種暴力在我們的社會已變得太頻繁，不管是來自哪一方。這是不對的，必須停止」。夏皮羅是猶太人，事發前幾小時他與家人和朋友在被縱火位置慶祝猶太教逾越節。當時他未知疑犯動機，但表明不會被嚇怕而停止宗教活動。

夏皮羅撐以 事發前慶逾越節

38歲疑犯巴爾默（Cody Balmer）其後自首，供稱對夏皮羅本人懷有仇恨。被問及如果在官邸遇到夏皮羅會怎樣做時，巴爾默表示會用錘子毆打他。他將被控企圖謀殺、嚴重縱火、入屋盜竊、遊蕩、嚴重襲擊及恐怖主義。當局稱，巴爾默翻越籬笆進入夏皮羅的官邸，身上帶着土製燃燒裝置，躲了幾分鐘避開保護宅邸的警員，然後入內縱火。

共和黨高層紛紛批評襲擊，特朗普昨日表明，類似針對夏皮羅的攻擊不能容許發生。副總統萬斯斥是「真正令人噁心的暴力」。51歲的夏皮羅政治立場為中間派，2022年賓夕法尼亞州州長選舉，他擊敗支持特朗普的極右候選人當選。2023年以哈戰爭令加沙陷入人道危機，觸發美國大學校園支持巴勒斯坦人示威潮，夏皮羅批評抗議活動存在反猶情緒，他雖大體支持以色列向哈馬斯開戰，但一直批評以色列總理內塔尼亞胡，認為他是以巴兩國方案的障礙。他去年曾爭取成為時任民主黨總統候選人賀錦麗的副手不果，其猶太裔和撐以背景被認為是重要因素。

（法新社/ABC/今日美國報）