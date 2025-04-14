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英接管最後原生鋼廠 排除鋼業再引進中企

【明報專訊】英國國會上周六（12日）通過緊急法案，讓政府接管中資英國鋼鐵公司旗下全英最後一間原生鋼煉製廠，避免後者關閉。一名政府消息人士上周六晚透露，商業大臣韋諾韜已經開始對該廠房發出指令。他表示政府考慮將該廠房國有化，又稱他不會將中國企業引進鋼鐵產業。

英國鋼鐵公司2020年被中國敬業集團收購，目前擁有約3500名員工。其位於林肯郡斯肯索普（Scunthorpe）的煉鋼廠擁有全英僅餘兩個仍運作的高爐，但敬業集團以煉鋼廠長期虧蝕為由，計劃將之關閉。工會上周警告，敬業集團已取消鐵礦石、焦煤等原料的採購訂單，引發外界擔憂煉鋼廠恐在數日內停運。如果斯肯索普廠房關閉，英國將成為七國集團中唯一無法利用鐵礦石、焦炭和其他原料生產原生鋼（virgin steel）的國家。

國會議員在復活節休會期間被召回並通過法案，授權韋諾韜指揮英國鋼鐵公司員工、維持工廠生產以至在必要時派員強行進入工廠以保護資產等。韋諾韜向國會議員表示，政府原計劃自行採購原材料，以確保高爐持續運作，且「敬業集團不會承擔任何損失」，但此提議遭到對方拒絕。他指出，敬業集團反而要求英國政府「向他們轉移數億英鎊」資金，且不設任何條件阻止這筆款項轉移至中國，也未同意維持高爐「正常維修並保持良好運作狀態」。

考慮國有化 視產業定中企可否參與

韋諾韜昨接受天空新聞訪問時表示，接管煉鋼廠只屬「暫時」，但表示「國有化可能是最可行選項」。被問及中國企業未來是否仍能參與英國產業時表示，他說要視乎產業領域，「就我個人立場而言，我不會將中國企業引進我們的鋼鐵產業」。他指出，鋼鐵是非常敏感的產業，中企若欲投資英國關鍵產業，現在必須跨越「高信任門檻」。

（法新社/彭博社/BBC）

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