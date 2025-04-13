美新增手機電腦豁免「對等關稅」 華20%「芬太尼關稅」仍適用 白宮擬對半導體等另闢特殊關稅

追溯至10%基準稅率生效日

美國海關及邊境保護局（CBP）上周五（11日）晚上發布對等關稅的貨物豁免清單更新，加入智能手機、手提電腦、硬碟機、電腦處理器和記憶體晶片、半導體製造儀器等高科技產品。其公告指，最新豁免追溯至在美東時間4月5日0時1分起（本港時間中午12時1分起，即「對等關稅」的10%基準稅率生效時間）以「消費入境」（consumption entry）、或「消費用途的貨倉提貨」（warehouse withdrawal for consumption）名義進口到美國的相關貨物。進口商可對在以上追溯期內進口到美國的新增豁免適用貨物申請退還多收的稅款。

儘管如此，白宮副幕僚長米勒其後在社交平台X提醒，特朗普對中國所訂的20%「芬太尼關稅」仍然適用於上述類型的貨物。他未有清楚說明加拿大和墨西哥是否一樣，兩國目前被豁免徵收10%的「對等關稅」基準稅率，但被開徵25%「芬太尼關稅」。

以上最新豁免將令蘋果公司等在中國大陸生產智能手機和手提電腦等電子產品的科技巨擘最為受惠。金融服務公司Wedbush Securities估計，大約九成蘋果iPhone生產和組裝是以中國大陸為基地，其科技研究全球主管艾夫斯（Dan Ives）向CNBC形容，智能手機、晶片獲豁免是科技投資者夢寐以求的情况，這在對華關稅問題上堪稱「改變局勢的情景」。艾夫斯坦言，關稅戰開打以來「科技界一直被烏雲籠罩，因為沒有行業比大型科企更受（關稅）傷害」。

彭博社提到，用於製造半導體的儀器也適用於最新豁免，這會令半導體全球代工龍頭台積電也間接受惠，因後者已宣布在美國會有新的重大投資，興建更多廠房。特朗普政府最初公布「對等關稅」措施時，已宣布豁免半導體、醫藥品等個別美國需求龐大的貨物，但也表明會研究對半導體等另闢關稅。

特稱美不能依賴華製關鍵科技產品

路透社昨日引述白宮官員回應，後者指特朗普早已表明汽車、鋼鐵、醫藥品、晶片和其他指定材料會被列入特定關稅，以確保關稅「公平和有效地」應用，同時預告特朗普很快會下令對半導體展開「232條款」貿易調查——該調查是根據美國《1962貿易擴張法》第232條的規定，可由美國商務部產業與安全局（BIS）調查特定產品的進口是否影響美國國家安全，倘若認定進口產品造成美國國安威脅，總統將有裁量權決定是否提高關稅、設定配額或採取其他非貿易措施。白宮發言人則指，特朗普已明言美國不能依賴中國生產像半導體、晶片、智能電話和手提電腦等的關鍵科技產品。

美國總統特朗普上周五仍稱，10%基準關稅是底線，但「明顯有理由」給予大部分貿易伙伴一些豁免，惟未有詳作解釋。他又為自己的關稅政策辯護，聲稱美國在貿易戰中「表現非常好」。

（彭博社/金融時報/CNBC）

（關稅戰）