航空界推人臉辨識免登機證 2至3年實施

護照資料存手機 掃臉登機

在新計劃下，旅客從訂購機位的一刻就能下載存有相關航班資料的「旅程通行證」到手機，並會隨任何變更而自動更新。旅客把證件資料上載於手機，配合在機場接受人臉辨識系統確認，航空公司就能知道哪一班機的乘客已經抵達機場準備登機。若因為旅客個人問題而錯過航班或轉機，系統亦能自動發送可選擇新航班的詳情到他們的手機，並更新他們的「旅程通行證」。

新改革能省卻人手辦理登機和掃描登機證條碼的程序，但有關技術尚未完全開發成熟，各地機場需要升級基建系統，例如裝置人臉辨識技術及便利流動裝置讀取護照的能力。至於新技術涉及的個人私隱保護的問題，現時已開發出系統，可讓旅客資料於每次跟安檢閘口等接觸點接觸的15秒內消失。

旅遊技術公司Amadeus的產品管理主任比亞萊（Valérie Viale）表示，因整個航空業講求一致和互相操作性，航空系統過去超過50年都沒有大改變，上次廣泛升級是2000年代初採用電子票務。

（衛報/泰晤士報）