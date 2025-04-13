路透：200華僱傭兵助俄 跟北京似無聯繫

烏克蘭總統澤連斯基上周稱烏軍在東部俘虜兩名為俄軍作戰的中國公民，到上周五稱資料顯示有至少數百名中國公民聯同俄軍作戰，「這意味俄羅斯顯然企圖延長俄烏戰事，甚至不惜犧牲中國人的性命」。前西方情報官員稱，目前約有200名中國僱傭兵協助俄軍作戰，但與北京無關聯。美國官員向路透社稱，這批僱傭兵似乎只接受最低程度訓練，未對俄軍行動帶來顯著作用。中國外交部日前強調，中國政府一直要求公民避免以任何形式捲入武裝衝突，並指澤連斯基說法不負責任。

美特使聖彼得堡晤普京

另一方面，美國總統特朗普繼續推動俄烏達成停火協議，其特使威特科夫上周五到聖彼得堡跟俄羅斯總統普京會面，是今年內第三次。克宮指兩人談了4個半小時，「聚焦烏克蘭問題解決方案的各方面」，但未有詳述內容。特朗普同日在社交平台敦促俄方「必須快點行動」達成停火協議，稱這是一場「可怕且毫無意義」的戰爭。

《泰晤士報》前日則刊登特朗普的烏克蘭問題特使凱洛格的訪問，他建議英國和法國軍隊可在烏克蘭設立控制區提供安全保證，即可在第聶伯河以西分配負責區域，並設立非軍事區作為與烏東俄控區之間的緩衝，「你幾乎可以讓它看上去就像二戰後（東、西德）柏林的情况，當時有俄羅斯區、法國區、英國區和美國區」，但承認俄方不會接受這提議。凱洛格其後在社交平台澄清指在停火後劃分盟軍各自負責的區域，不等同於瓜分烏克蘭，又強調美國不會派兵。

（法新社/BBC/路透社）

（俄軍侵烏）