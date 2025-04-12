無國界醫生談曼德勒災情「如旺角油麻地毀3/4建築」

基建損毀阻運輸 憂雨季引起霍亂

德索薩指地震發生至今，單在曼德勒已有最少2000幢建築物損毀，515幢完全倒塌。無國界醫生在地震後參與救援工作的地區包括曼德勒市區和近郊及撣邦，德索薩亦有團隊成員到曼德勒，主要負責提供心理支援及物資供應，上周六亦在曼德勒開設流動診所，為災民提供醫療護理。

救援行動的一大挑戰是物流。德索薩稱伊洛瓦底江上兩條接通實皆和曼德勒的橋樑受破壞，影響運送物資工作，他們難以將大批物資送往實皆；通訊不順亦影響他們了解救援情况。他指災區亦缺乏食水及電力，因此為當地醫院提供水箱，避免醫院缺乏乾淨食水而造成衛生問題。

德索薩提到雨季的影響，指出因災區建築物震後損毀，不僅醫院要在室外照顧病人，民眾亦要露宿。他憂慮雨季會引起霍亂疫情，他們亦需要盡快找出及埋葬死者遺體，既是出於尊重，亦有公共衛生考慮。

緬甸軍政府在災後的反應亦受關注。德索薩稱軍政府就這次地震的反應迅速，他們可跟衛生官員商討災情。不過，他提到有救援人員即使獲緬方多個部門批准入境，但因緬甸相關部門未能批出簽證而尚未能入境，德索薩指部門之間似乎缺乏協調。

明報記者