與美今會談 伊朗尋求臨時核協議

伊方稱想給外交一個真正機會

路透社報道，伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baqaei）在社交平台X發文寫道：「我們真誠態度兼高度警覺，想給外交手段一個真正機會。縱使他們的嚴詞仍具敵意，美方應讚賞我方此一決定，即選擇了這條路。」

伊朗官媒稱，伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）及美國中東問題特使威特科夫（Steve Witkoff）將主導會談，阿曼外長布賽義迪（Badr al-Busaidi）居中牽線。美國總統特朗普形容這是「直接」會談，但阿拉格齊堅稱這是「間接」會談。

美伊談判前夕，威特科夫飛抵俄羅斯，有可能與俄羅斯總統普京會晤。俄羅斯曾多次表態願協助推動伊朗核問題外交解決方案。

特朗普周一警告，如果談判不成功，伊朗將面臨「巨大危險」。美國網媒Axios報道，特朗普提出設下兩個月內達成新核協議的期限，如果無法達成就會襲擊伊朗。報道引述歐洲外交官和熟知情况的消息人士報道，伊朗認為要在兩個月內達成複雜的全面核協議並不現實，因此正考慮在會面上建議先尋求達致臨時核協議。

貝卡伊表示，伊朗在會議前「既不預設立場也不做預測」，打算「明天評估對方的意圖和認真程度，據此調整我們後續的行動」。

美鎖定中國舟山儲油設施作新制裁

另一方面，華府在美伊會談前對伊朗繼續加強實施「極限施壓」制裁政策，周四對伊朗石油交易網絡實施制裁，包括制裁一個經輸油管將原油送到獨立煉油廠的中國舟山儲油設施。

（路透社/法新社/Axios）