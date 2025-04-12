菲華裔「鋼鐵大王」郭從願遭撕票 付1360萬贖金仍被殺 疑涉離岸博彩營運商

棄屍路旁草地 臉纏膠紙身有瘀傷

菲國傳媒報道，郭從願（Anson Que）及其司機帕比洛（Armanie Pabillo）最後露面為上月29日下午，兩人正離開郭從願位於馬尼拉大都會區城市巴倫蘇埃拉（Valenzuela）的辦公室，其後下落不明。郭從願的家人翌日收到贖金要求，而他們亦向菲律賓國家警察（PNP）反綁架小組（AKG）報案。及至本周二（8日）警方在奎松市一處尋獲郭從願的座駕，到周三清晨有民眾在黎剎省自治市羅德里格斯（Rodriguez）一條道路旁的草地發現郭從願和帕比洛的遺體。警方指屍體放在尼龍袋中，並以尼龍繩綑綁，臉部被膠紙纏繞，頭部有血漬，身上有瘀傷，有迹象顯示二人被勒死。

菲媒引述消息報道，郭從願家屬支付了3筆、合共1億披索（約1360萬港元）贖金，但肉參仍然被殺。菲警指案件不尋常，因綁匪通常在收到贖金後就會釋放人質。

《馬尼拉時報》周五（11日）引述消息人士報道，郭從願曾參與一筆2000萬美元（1.56億港元）的菲律賓離岸博彩運營商交易。交易失敗後，其合作伙伴要求退款但是他卻無法支付：「他們不僅想他（郭從願）死，還要他受折磨。」

該名消息人士透露，這並非一宗隨機的綁架案，而是經過精心策劃的報復行動，綁匪從未打算談判，目標是要懲罰。郭從願家人後來得悉真相，但是誤導當局描述為綁架勒索。

郭從願祖籍福建永春，1985年前往菲律賓，1990年初創辦鋼鐵貿易公司，逐步建立起龐大事業版圖，被譽為菲律賓華人鋼鐵業代表人物。事業成功後，郭從願活躍於多個菲華大社團，曾擔任菲律賓中國商會創會會長等。

華駐菲使館提醒公民提高安全意識

中國駐菲律賓大使館昨日（11日）稱高度重視日前一名中國公民在菲遭綁架事件，對於該公民及其菲籍司機最終被害表示沉痛哀悼，提醒在菲及近期準備到菲國的中國公民切實提高安全防範意識。

（馬尼拉時報/GMA Network/菲律賓商報/觀察者網）