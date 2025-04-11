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美防長倡派美軍「保衛」巴拿馬運河被拒

【明報專訊】美國防長海格塞斯周三（9日）訪問巴拿馬期間，提出讓美軍返回巴拿馬以「保衛」具戰略重要性的巴拿馬運河，但隨即遭巴方拒絕。

美國總統特朗普1月重返白宮後一再指控中國對巴拿馬運河擁有過大影響力，誓言要「奪回」這條在1999年前由美國資助、建造和控制的運河控制權。海格塞斯周三建議透過「邀請」，美國可以「重設」在巴馬拿馬的軍事基地或海軍航空站，並輪調部署美軍到這個美國35年前侵略過的地方。

海格塞斯說，大量分佈在巴拿馬的前美軍基地，可再次被用來駐紮美軍，美軍可與巴拿馬軍隊以輪調方式合作，增強軍事和保護運河的能力。他也提到「聯合演習」的可能性，但承認「輪換」部隊或會激怒巴拿馬人，因全權擁有運河是他們強烈民族自豪感的來源。

海格塞斯：尋求海軍船艦優先免費過運河

海格塞斯還表示，美國正尋求其海軍船艦優先及免費通過巴拿馬運河。特朗普曾說，美軍船艦被「嚴重過度收費，且不獲公平對待」。

巴拿馬政府很快否決海格塞斯重啟軍事部署的提議，巴拿馬安全部長阿夫雷戈（Frank Abrego）與海格塞斯一起公開露面時表示，巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）已表明，不能接受軍事基地或防禦設施，並稱海格塞斯在私下與他會面時，承認巴拿馬對運河的主權。

（法新社/路透社）

相關字詞﹕基地 美軍 海格塞斯（Pete Hegseth） 巴拿馬 巴拿馬運河

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