澤連斯基：155中國人在烏為俄作戰

【明報專訊】烏克蘭總統澤連斯基周二稱烏軍在東部俘虜兩名為俄軍作戰的中國公民後，他周三（9日）表示，烏方情報顯示有155名中國公民正在烏克蘭境內為俄軍作戰，強調中國政府知悉俄羅斯在網上招募中國人，但未有阻止。中國外交部周三表示中方正向烏克蘭核實有關的情况，強調中國政府始終要求公民避免以任何形式捲入武裝衝突；外交部昨再敦促有關方面不要發表不負責任的言論。
北京促勿發表不負責任言論
澤連斯基周三向記者表示，烏克蘭情報部門已確認有155名中國公民與俄羅斯武裝部隊簽約到烏克蘭作戰，並認為實際人數遠更多。他說，俄羅斯透過社交平台廣告招募中國人加入，並堅稱中國領導層知情，但未有阻止，烏方正試圖評估，這些獲招募的中國人是否收到來自北京的指示。澤連斯基又稱，根據情報部門取得的俄軍文件，獲招攬的中國籍士兵獲得高薪，並獲發移民文件。這些人年齡介19至56歲，文件列出了168個名字。
澤連斯基指摘俄羅斯將中國「拖入」戰爭，基輔已向美國提供有關中國人在俄作戰的資訊，希望美國總統特朗普能對這一發展 「作出回應」。
中國外交部發言人林劍昨在例行記者會回應說：「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，我們是危機和平解決的堅定支持者和積極推動者……我們奉勸有關方面正確、清醒地認識中方作用，不要發表不負責任的言論。」
克宮稱俄將華拖入烏戰說法「錯誤」
克宮昨反駁澤連斯基稱俄羅斯將中國拖入烏戰爭說法，強調是「錯誤的」，稱中國一直採取非常平衡的立場。