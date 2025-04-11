澤連斯基：155中國人在烏為俄作戰

北京促勿發表不負責任言論

澤連斯基周三向記者表示，烏克蘭情報部門已確認有155名中國公民與俄羅斯武裝部隊簽約到烏克蘭作戰，並認為實際人數遠更多。他說，俄羅斯透過社交平台廣告招募中國人加入，並堅稱中國領導層知情，但未有阻止，烏方正試圖評估，這些獲招募的中國人是否收到來自北京的指示。澤連斯基又稱，根據情報部門取得的俄軍文件，獲招攬的中國籍士兵獲得高薪，並獲發移民文件。這些人年齡介19至56歲，文件列出了168個名字。

澤連斯基指摘俄羅斯將中國「拖入」戰爭，基輔已向美國提供有關中國人在俄作戰的資訊，希望美國總統特朗普能對這一發展 「作出回應」。

中國外交部發言人林劍昨在例行記者會回應說：「中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，我們是危機和平解決的堅定支持者和積極推動者……我們奉勸有關方面正確、清醒地認識中方作用，不要發表不負責任的言論。」

克宮稱俄將華拖入烏戰說法「錯誤」

克宮昨反駁澤連斯基稱俄羅斯將中國拖入烏戰爭說法，強調是「錯誤的」，稱中國一直採取非常平衡的立場。

（法新社/路透社/金融時報）