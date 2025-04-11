各方急展貿談 越美研互消非關稅壁壘

美國財長貝森特周三（Scott Bessent）表示，未來數日內他將與日本、越南、印度、韓國等國官員展開貿易談判。在特朗普宣布暫緩實施全球「對等關稅」數小時後，越南政府表示，美越已同意啟動貿易協定談判。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）證實周三於華盛頓與越南副總理胡德福會晤，表示雙方討論「對等貿易與雙邊關係中的龐大經濟潛力」。

特稱綑綁駐日韓美軍軍費問題談判

日韓方面，特朗普周三在白宮表示，考慮把駐韓美軍等駐外美軍防衛費分擔問題與貿易議題綑綁談判。日本財務大臣加藤勝信周三表示，日本不會將手中的美國國債作為談判籌碼。

彭博社周四發表台灣領導人賴清德總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題的投書，稱將透過對話排除雙方貿易壁壘，提出4點應對「對等關稅」的政策，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資，以及承諾取消所有非關稅貿易壁壘。

馮德萊恩：給予談判一個機會

歐盟委員會主席馮德萊恩周四表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計劃90天，「給予談判一個機會」。她重申，歐盟仍致力於與美國展開建設談判，並再次提出就汽車和其他工業產品達成雙邊關稅豁免協議的提議。

《金融時報》周四報道，歐盟能源事務專員約根森（Dan Jørgensen）表示，歐盟將積極向美國爭取更多天然氣進口，以安撫特朗普。目前美國已是歐盟最大的液化天然氣供應國，2024年佔歐盟進口量的45%，價值約130億美元。約根森表示：「我們確實有可能從美國購買更多液化天然氣，但這必須符合我們綠色轉型的條件。」

（路透社/法新社/金融時報）

（關稅戰）