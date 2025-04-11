各方急展貿談 越美研互消非關稅壁壘

【明報專訊】美國總統特朗普周三宣布暫緩實施針對多數國家與地區的關稅措施為期90天，相關國家與地區亦把握時間與美談判，並提出貿易讓步，爭取達成貿易協議。 白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈西特（Kevin Hassett）周四接受 CNBC 訪問時表示，美國正與多個貿易伙伴談判，其中一些協議早於上周已接近達成。
美國財長貝森特周三（Scott Bessent）表示，未來數日內他將與日本、越南、印度、韓國等國官員展開貿易談判。在特朗普宣布暫緩實施全球「對等關稅」數小時後，越南政府表示，美越已同意啟動貿易協定談判。美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）證實周三於華盛頓與越南副總理胡德福會晤，表示雙方討論「對等貿易與雙邊關係中的龐大經濟潛力」。
特稱綑綁駐日韓美軍軍費問題談判
日韓方面，特朗普周三在白宮表示，考慮把駐韓美軍等駐外美軍防衛費分擔問題與貿易議題綑綁談判。日本財務大臣加藤勝信周三表示，日本不會將手中的美國國債作為談判籌碼。
彭博社周四發表台灣領導人賴清德總統以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題的投書，稱將透過對話排除雙方貿易壁壘，提出4點應對「對等關稅」的政策，包括台美零關稅、增加美國進口和軍購、增加對美投資，以及承諾取消所有非關稅貿易壁壘。
馮德萊恩：給予談判一個機會
歐盟委員會主席馮德萊恩周四表示，歐盟將暫緩原訂對美國商品課徵的反制關稅計劃90天，「給予談判一個機會」。她重申，歐盟仍致力於與美國展開建設談判，並再次提出就汽車和其他工業產品達成雙邊關稅豁免協議的提議。
《金融時報》周四報道，歐盟能源事務專員約根森（Dan Jørgensen）表示，歐盟將積極向美國爭取更多天然氣進口，以安撫特朗普。目前美國已是歐盟最大的液化天然氣供應國，2024年佔歐盟進口量的45%，價值約130億美元。約根森表示：「我們確實有可能從美國購買更多液化天然氣，但這必須符合我們綠色轉型的條件。」