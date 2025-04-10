美防長訪巴拿馬促「防華」 京斥抹黑指霸道霸凌

華使館指運河唯一切斷因美入侵

海格塞斯周二在運河入口一個警局發表講話，稱現在運河「持續面對威脅」，美國不會容許共產中國或其他國家危及運河的運作與完整性，而巴拿馬運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。他又表示，巴拿馬運河不是由中國建造，也不是由中國運作，美國和巴拿馬會合力從中國的影響力中奪回運河，並向所有國家開放。

海格塞斯較早時與巴拿馬總統穆利諾會談。他肯定穆利諾決定退出中國「一帶一路」倡議的決定，因為這「清楚地表明巴拿馬政府深刻了解中國帶來的風險和威脅」。

中國駐巴拿馬大使館周三發文，斥海格塞斯訪問巴拿馬期間說三道四。文章駁斥美方指控中國干預運河，強調中方從未參與、干涉巴拿馬運河管理和經營，並指出歷史上運河唯一一次被切斷就是因為美國入侵。

（法新社/路透社/中國駐巴拿馬大使館網頁）