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美防長訪巴拿馬促「防華」 京斥抹黑指霸道霸凌

【明報專訊】正在巴拿馬訪問的美國防長海格塞斯周二（8日）表示，巴拿馬運河現在面臨新威脅，美國不會允許中國危及這條跨洋水道。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會回應有關言論，批評美國高官惡意攻擊中國，抹黑破壞中巴合作，再次暴露美國霸道霸凌面目，「誰想要控制巴拿馬運河，世人皆知」，美國才是威脅他國的主權、安全與發展的國家。

華使館指運河唯一切斷因美入侵

海格塞斯周二在運河入口一個警局發表講話，稱現在運河「持續面對威脅」，美國不會容許共產中國或其他國家危及運河的運作與完整性，而巴拿馬運河是主權和西半球合作的象徵，不是討價還價的籌碼。他又表示，巴拿馬運河不是由中國建造，也不是由中國運作，美國和巴拿馬會合力從中國的影響力中奪回運河，並向所有國家開放。

海格塞斯較早時與巴拿馬總統穆利諾會談。他肯定穆利諾決定退出中國「一帶一路」倡議的決定，因為這「清楚地表明巴拿馬政府深刻了解中國帶來的風險和威脅」。

中國駐巴拿馬大使館周三發文，斥海格塞斯訪問巴拿馬期間說三道四。文章駁斥美方指控中國干預運河，強調中方從未參與、干涉巴拿馬運河管理和經營，並指出歷史上運河唯一一次被切斷就是因為美國入侵。

 （法新社/路透社/中國駐巴拿馬大使館網頁）

相關字詞﹕美國 美國-巴拿馬關係 長和 巴拿馬運河 巴拿馬 海格塞斯（Pete Hegseth）

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