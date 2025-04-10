長和稱港口公司欠款屬謬論 駁斥巴拿馬指控

巴拿馬審計總長Anel Flores周一公布審計報告，指巴拿馬港口公司於2021年續簽特許經營合約時，未獲審計機關批准，違反審批程序。同時透過享有稅務豁免的承包商，減低向政府繳交費用。他表示，該公司原應在首25年合約期內向政府繳交最少13億美元，但實際僅繳8.5億美元，目前仍欠款約3億美元，且未有按合約條款與政府分帳10%利潤。此外，巴拿馬總檢察長戈麥斯（Luis Carlos Gómez）周二亦表示，正就涉嫌違反公共行政、損害國家利益等罪行，對巴拿馬港口公司2021年的續約事宜展開調查。

港口公司重申待遇無異其他營運商

長和旗下港口公司指出，在巴拿馬累計投資遠超特許經營合約要求的5000萬巴幣，也遠超附加協議中的10億巴幣，此投資已於2020年獲巴國總審計長經4個月審計後確認。對外界不符事實的言論，扭曲公司跟巴國在特許經營合約及附加協議下的現時法律關係，也跟巴拿馬多年來行事有所牴觸，公司指實在令人遺憾。

港口公司稱現時是巴國唯一一家當地政府持股10%的營運商，又指巴國總審計長曾確認，港口公司為當地經濟貢獻逾59億巴幣。港口公司強調不僅在當地創造逾2.5萬個就業機會，亦在過去10年聘用服務供應商顯著節省成本。同時公司所獲稅務豁免、所付貨櫃裝卸費與巴國其他營運商完全相同，從未違規。

該公司指，堅信法律的確定性和法治精神能讓企業與投資者相信巴拿馬是一個可以安全投資的國家，並呼籲透過尊重和建設性協商，維護為巴拿馬甚至全球提供高質港口服務的特許經營權益。

明報記者