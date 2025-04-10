馬斯克轟納瓦羅「蠢過磚頭」 白宮淡化矛盾

【明報專訊】美國「對等關稅」引發國內外反彈，也導致特朗普政府內訌加劇。被視在「特朗普2.0」極具影響力的富商馬斯克與力推強硬關稅政策的總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅之間分歧白熱化，馬斯克周二（8日）公開炮轟納瓦羅是「笨蛋」、「比一袋磚頭還蠢」。白宮試圖淡化這場紛爭。白宮新聞秘書萊維特在簡報會上被問及這場口水戰會否損害白宮在關稅問題上的信息傳遞時說：「男生就是這樣，我們會讓他們繼續公開爭吵下去。這顯然是兩個人對貿易和關稅有着截然不同的看法。」
Tesla零件源頭掀罵戰
納瓦羅周一接受CNBC訪問時，將矛頭指向電動車公司Tesla行政總裁、領導政府效率部的馬斯克，他說馬斯克不是「汽車製造商」，其實在很多情况下只是「汽車組裝商」，「若你去他在得州的工廠……（會發現）電池來自日本和中國，電子零件來自台灣……他想要便宜的外國零件」。
馬斯克周二在其社交平台X附上納瓦羅的CNBC訪問片段，並發文反擊說：「納瓦羅真是個笨蛋。他在這裏（影片中）說的話明顯不實。」他發布一條2023年的文章連結，當中引用了Cars.com的調查結果，顯示Tesla汽車使用最多美國製造的零件，馬斯克在隨後的留言中強調Tesla汽車「擁有最高比例的美國製造成分」，斥「納瓦羅比一袋磚頭還蠢」。
馬斯克曾表態反對特朗普新關稅措施，他近來支持在北美和歐洲之間建立一個自由貿易區的構想，但這與特朗普的大規模關稅計劃背道而馳。科技業界分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，雖然Tesla汽車多在美國組裝，相比通用汽車、福特和Stellantis等其他美國車廠，其受關稅影響較小，但他表示，Tesla大部分零件來自從美國以外地區，尤其是中國，「目前形式的關稅將擾亂Tesla、整個供應鏈及其多年來一直具明顯優勢的全球業務版圖」。