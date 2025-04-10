馬斯克轟納瓦羅「蠢過磚頭」 白宮淡化矛盾

Tesla零件源頭掀罵戰

納瓦羅周一接受CNBC訪問時，將矛頭指向電動車公司Tesla行政總裁、領導政府效率部的馬斯克，他說馬斯克不是「汽車製造商」，其實在很多情况下只是「汽車組裝商」，「若你去他在得州的工廠……（會發現）電池來自日本和中國，電子零件來自台灣……他想要便宜的外國零件」。

馬斯克周二在其社交平台X附上納瓦羅的CNBC訪問片段，並發文反擊說：「納瓦羅真是個笨蛋。他在這裏（影片中）說的話明顯不實。」他發布一條2023年的文章連結，當中引用了Cars.com的調查結果，顯示Tesla汽車使用最多美國製造的零件，馬斯克在隨後的留言中強調Tesla汽車「擁有最高比例的美國製造成分」，斥「納瓦羅比一袋磚頭還蠢」。

馬斯克曾表態反對特朗普新關稅措施，他近來支持在北美和歐洲之間建立一個自由貿易區的構想，但這與特朗普的大規模關稅計劃背道而馳。科技業界分析師艾夫斯（Dan Ives）指出，雖然Tesla汽車多在美國組裝，相比通用汽車、福特和Stellantis等其他美國車廠，其受關稅影響較小，但他表示，Tesla大部分零件來自從美國以外地區，尤其是中國，「目前形式的關稅將擾亂Tesla、整個供應鏈及其多年來一直具明顯優勢的全球業務版圖」。

（法新社/BBC）

（關稅戰）