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特朗普稱等華接洽 京重申須平等尊重 晚宴調侃各國領袖乞憐 輿論質疑粗鄙自戀

【明報專訊】美國「對等關稅」於美東時間周三（9日）零時01分（香港周三中午12時01分）如期實施，中國貨品被加徵104％關稅，美國總統特朗普表示等着北京主動接洽，惟中國外交部發言人林劍昨天指摘美國濫徵關稅是「霸道霸凌行徑」，重申倘真想談判解決問題，應該拿出平等、尊重、互惠的態度。另一方面，特朗普在其關稅政策造成全球衝擊、美股連挫之下不為所動，在周二一場晚宴更調侃稱各國領袖正因關稅而驚慌失措，紛紛跑來「拍馬屁」央求減稅或給予豁免。不過，一些外交官透露即使求見特朗普政府磋商也不受待見，美方態度混亂而令人無所適從。

在「對等關稅」生效前數小時，特朗普在華盛頓舉行的「共和黨國會委員會」年度募款晚宴上發表長達90分鐘的演說，試圖拉攏更多金主捐款支持。他宣稱其團隊在招呼多達70個想跟其政府作貿易磋商的國家。他還以嘲諷的口吻模仿外國領導人，他說：「這些國家都在給我們打電話，拍我馬屁（kissing my a**）。他們迫不及待想達成協議……『拜託，先生，讓我們達成協議。我什麼都願意做，先生。』」另外，特朗普周二聲稱，新的關稅措施令美國政府每天收取20億美元（約156億港元），惟路透社周三引述美國財政部數據，指實際數字僅為每天2億美元。

《赫芬頓郵報》等媒體質疑特朗普的言論粗鄙、自我吹噓和自戀。

外交官稱接洽換來「聽了就算」

白宮發言人萊維特周二說，白宮電話響個不停，外國領袖恨不得即晚飛到華府磋商關稅。不過，當不少國家嘗試接洽美國，卻未必得到理睬。Politico周二一篇報道指出，一些外交官員透露，他們的政府接觸不同層級的特朗普政府官員，但換來的是不為所動或聽了就算。有外交官抱怨，特朗普政府的高官「沒有談判授權」，較低級別官員甚至連政府的計劃都不大了解，而如越南、以色列，即使提出撤關稅，依然得不到妥協。

另一方面，中國成為美國針對和特別對待的對象，特朗普一方三番四次提及在等中方電話。特朗普周二早上在社交媒體Truth Social發文寫道：「中國想達成協議想得要死，但他們連怎樣開始都不曉得。我們在等他們的電話。這會出現的！」周二下午，白宮發言人萊維特呼應特朗普那番說話：「中國必須先來電。中國人想做交易。他們就是不知道怎麼辦。他（特朗普）認為中國須跟美國達成協議。」

特朗普幕僚稱談判以盟友為先

惟到了晚上，白宮國家經濟委員會（NEC）主任哈西特（Kevin Hassett）向霍士新聞表示：「總統將決定何時和是否與中國談，可是當下，我們收到的指示是以我們的盟友和諸如日韓的貿易伙伴為先。」中國《環球時報》前總編輯胡錫進昨午發文，指特朗普自威脅對中國加徵50%關稅，「非常着急想要接到中國的電話……但是中國根本不理他們」。

部分共和黨議員已對特朗普的關稅政策有所批評。代表肯塔基州的聯邦參議員保羅（Rand Paul）便認為，國會應抓緊憲法賦予監管關稅的職能。另外，參議員格拉斯利（Chuck Grassley）上周四提出限制白宮權力，要求所有新關稅均須得到國會通過的法案，其後眾議員培根（Don Bacon）擬使之化為參眾兩院同時受理的法案。Axios周二報道，最少已有逾10個共和黨眾議員考慮支持培根。

歐盟批准對美首輪反制25%關稅

美國特朗普政府先後對歐盟加徵25%鋼鋁、汽車關稅和20%「對等關稅」。歐盟委員會周三（9日）表示成員國批准就特朗普關稅政策的首輪反制措施，向總值約210億歐元美國進口貨物加徵25%關稅。

（CNN/新聞周刊/新華社）

（關稅戰）

相關字詞﹕中美關稅戰 對華關稅 對等關稅

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