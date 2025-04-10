烏軍俘獲中國人 華待核實籲公民勿捲衝突

對於澤連斯基稱，情報顯示為俄軍作戰的中國人遠遠超過兩人，林劍表示，說法毫無根據，「中方在烏克蘭危機問題上的立場是清晰、明確，得到國際社會的廣泛認可。烏方應正確看待中方為政治解決烏克蘭危機問題所做的努力和發揮的建設性作用」。

美國國務院發人布魯斯周二表示，有關新發展「令人不安」，「中國是俄羅斯在烏克蘭戰爭的主要助推者，俄羅斯在這場戰爭所需要的近80%軍民兩用物品都是中國提供……正如總統特朗普所說，中俄兩個核大國繼續合作，只會進一步加劇全球不穩定，使美國和其他國家變得更不安全、更不穩定、更不繁榮」。

美國國務院稱不安 胡錫進批烏小題大做

烏克蘭國家安全與國防事務委員會成員科瓦連科稱，被俘的中國公民為僱傭兵；《華爾街日報》昨引述一名西方官員表示，沒有證據顯示被俘的中國人獲國家支持。中國《環球時報》前總編輯胡錫進指出，有中國公民參與烏克蘭戰爭「根本不是秘密」，在俄、烏軍隊中也有，他們「全是個人志願者」。他認為，澤連斯基是「故意小題大做」，因為近日國際輿論都在關注關稅戰，幾乎忘了烏克蘭戰爭，澤連斯基試圖抓取西方輿論的注意力。

（華爾街日報/中國外交部網站）

（俄軍侵烏）