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Meta新規加強保護青少年 16歲以下Ig直播受限 fb引入機制

【明報專訊】美國科網巨擘Meta擴大其下產品對青少年的保護措施，包括在Instagram（Ig）限制直播功能，並將其對18歲以下用戶的安全措施擴展至facebook（fb）和Messenger。

英國《衛報》周二（8日）報道，根據新規定，除非獲得家長許可，否則16歲以下Ig用戶將不可再使用直播功能。此外，他們還需要家長許可才能關閉一項功能，即在直接消息中自動模糊可能包含裸露內容的圖像。

另外，去年Ig引入的青少年帳戶制度將擴展至fb和Messenger。這些青少年帳戶默認將18歲以下用戶設置為允許家長設定每日使用時間限制、在特定時間禁止使用，以及能查看孩子正在與哪些帳戶通訊。fb和Messenger的青少年帳戶與Ig青少年帳戶一樣，16歲以下用戶需要家長許可才能更改設置，而16至17歲用戶將被默認納入新的功能，並能夠獨立更改它們。fb和Messenger的青少年帳戶將首先在美國、英國、澳洲和加拿大推出。

去年在Ig推出限制時，Meta時任全球事務總裁克萊格（Nick Clegg）表示，限制的目標是讓控制權移向有利家長一邊。Meta周二表示，其Ig青少年戶口目前有5400萬名用戶，97%的13至15歲用戶維持默認的限制設置，94%美國家長認為青少年戶口有助管控。

保護兒童組織稱Meta應先防範有害內容

英國防止虐待兒童協會（NSPCC）歡迎Meta將這些保護兒童措施擴展至fb和Messenger的做法，但表示Meta應該首先要防止有害內容出現在其平台上。

（衛報/fb官網）

相關字詞﹕社交平台 Instagram（IG） facebook（fb）

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