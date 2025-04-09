美最高院准用《外國敵人法》 逐委國非法逗留者

未解決遣送薩爾瓦多是否合憲

此判決源於特朗普政府3月15日引用《外國敵人法》，把逾130名被指是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的非法逗留者驅逐出境，送進薩爾瓦多一座臭名遠播的監獄。民權組織同日即在首都華盛頓哥倫比亞特區聯邦地方法院興訟，法官當天下令暫緩執行《外國敵人法》至4月12日。司法部其後申請撤回暫緩執行令，惟哥倫比亞特區高等法院聲言沒能力研判政府對法律詮釋是否正確，其上訴法院3月26日裁定維持聯邦地方法院法官的命令。

美國移民及海關執法官員3月18日稱，當局已確認可作驅逐的另外258名「黑幫成員」。此外，《紐約時報》周一報道，美國近期已註銷了至少147名大學留學生的逗留資格，令許多學府的留學生擔心被拘留和遣返。

（彭博社/法新社/紐約時報）