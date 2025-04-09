明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美最高院准用《外國敵人法》 逐委國非法逗留者

【明報專訊】美國最高法院周一（7日）以5：4駁回下級法院的暫緩執行令，容許特朗普政府可繼續援引1798年《外國敵人法》（Alien Enemies Act）驅逐非法逗留的委內瑞拉人。法官又指原告應向得州而非向首都華盛頓的法院入稟。惟法院一致同意，驅逐前要先發通知，給予辯解機會。此外，判決沒有解決把人遣送往薩爾瓦多是否合憲，以及被遣人士是否黑幫分子的爭議。

未解決遣送薩爾瓦多是否合憲

此判決源於特朗普政府3月15日引用《外國敵人法》，把逾130名被指是委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）成員的非法逗留者驅逐出境，送進薩爾瓦多一座臭名遠播的監獄。民權組織同日即在首都華盛頓哥倫比亞特區聯邦地方法院興訟，法官當天下令暫緩執行《外國敵人法》至4月12日。司法部其後申請撤回暫緩執行令，惟哥倫比亞特區高等法院聲言沒能力研判政府對法律詮釋是否正確，其上訴法院3月26日裁定維持聯邦地方法院法官的命令。

美國移民及海關執法官員3月18日稱，當局已確認可作驅逐的另外258名「黑幫成員」。此外，《紐約時報》周一報道，美國近期已註銷了至少147名大學留學生的逗留資格，令許多學府的留學生擔心被拘留和遣返。

（彭博社/法新社/紐約時報）

相關字詞﹕驅逐出境 阿拉瓜火車 外國敵人法 美國最高法院 薩爾瓦多 委內瑞拉 驅逐 特朗普2.0

上 / 下一篇新聞