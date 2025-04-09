明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美伊周六高層級會談 特稱直接談判伊朗外長否認

【明報專訊】美國總統特朗普周一（7日）在白宮會見到訪的以色列總理內塔尼亞胡時表示，美國與伊朗正就伊核問題展開「近乎最高級別」的「直接」談判，並稱周六將舉行重要會談，與伊朗「直接打交道」。伊朗外長阿拉格齊其後表示，美伊周六（12日）在阿曼舉行的只是「間接」高層談判。伊朗國營傳媒昨報道，阿拉格齊、美國總統的中東問題特使威特科夫和阿曼外相布賽義迪將出席談判。

伊官員指阿曼為中間人

特朗普周一表示，周六會與伊朗有「非常高層級」的「直接談判」，但沒有透露由誰與會及何地舉行。他表示若談判失敗，「我們將面臨巨大危​​險」，「伊朗不能有核武，假如談判不成功，我確實認為伊朗將有非常糟糕的日子」。阿拉格齊同日在社交平台回應，在阿曼將有「高層級的非正式會談」，「這是一次機會、一次嘗試。現在就看美國了」。

伊朗一名官員說：「那不會是直接談判……將由阿曼做中間人。」阿曼一直是美伊傳話渠道。隸屬伊朗最高安全機構的努爾新聞網（Nournews）質疑，特朗普故意稱直接談判是打心理戰，旨在影響國內外輿論。

特朗普重返白宮後，威脅德黑蘭若不參與直接談判盡快達成協議，將採取軍事行動。

（路透社/彭博社）

相關字詞﹕威特科夫（Steve Witkoff） 阿曼 伊朗核談判 美伊關係

上 / 下一篇新聞