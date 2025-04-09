美伊周六高層級會談 特稱直接談判伊朗外長否認

伊官員指阿曼為中間人

特朗普周一表示，周六會與伊朗有「非常高層級」的「直接談判」，但沒有透露由誰與會及何地舉行。他表示若談判失敗，「我們將面臨巨大危​​險」，「伊朗不能有核武，假如談判不成功，我確實認為伊朗將有非常糟糕的日子」。阿拉格齊同日在社交平台回應，在阿曼將有「高層級的非正式會談」，「這是一次機會、一次嘗試。現在就看美國了」。

伊朗一名官員說：「那不會是直接談判……將由阿曼做中間人。」阿曼一直是美伊傳話渠道。隸屬伊朗最高安全機構的努爾新聞網（Nournews）質疑，特朗普故意稱直接談判是打心理戰，旨在影響國內外輿論。

特朗普重返白宮後，威脅德黑蘭若不參與直接談判盡快達成協議，將採取軍事行動。

（路透社/彭博社）