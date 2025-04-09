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美企稱復育恐狼 成「去滅絕」首例

【明報專訊】美國得州「巨型生物科學公司」（Colossal Biosciences）利用灰狼細胞進行基因工程，「復育」出1.2萬年前絕種的恐狼。該公司聲稱這是全球首個成功讓基因庫原本已消失的動物「重生」的案例，即科學界的所謂動物「去滅絕」（de-extinction），但是有科學家質疑，這些實際上只是透過有限的基因編輯而培育出來、外觀上接近恐狼的灰狼。

基改灰狼細胞培殖被指「似是而非」

恐狼（dire wolves）曾在美洲橫行，主要獵食野馬和野牛。恐狼體型比現時的灰狼大，頭部略寬，毛厚，咬合力更強大。巨型生物科學公司的科學家從俄亥俄州出土的1.3萬年前恐狼牙齒和愛達荷州出土的7.2萬年前恐狼內耳骨擷取DNA進行分析，透過比對這些遺傳物質與現時在世最近親的灰狼之基因組，得以釐清恐狼獨有的遺傳特徵。科學家針對其中15個恐狼突變基因，利用「基因剪刀」技術進行了20次基因編輯，然後將經基因改造的灰狼細胞核注入捐贈卵細胞，在胚胎成形後移植到代母的子宮，並於去年10月產下3隻小恐狼。

盼2028年「孕育」出長毛象

巨型生物科學公司表示，隨着取得遠古生物DNA的方法改進和電腦運算的發展，讓科學家建立了「去滅絕」生物的基因科學基礎，特別是讓科學家很有信心地選定恐狼某些突變基因，確定基因編輯的目標。

該公司上月宣布運用基因改造技術，讓老鼠長出長毛象那種粗厚保暖的毛，並表示希望在2028年底前「孕育」出長毛象。美國富商馬斯克周一在旗下社交平台X發文稱，希望擁有迷你長毛象作為寵物。

（CNN/時代雜誌）

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