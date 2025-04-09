烏稱俘兩「為俄作戰中國公民」 國防高層指是僱傭兵　外長傳召中方代辦

「我軍俘虜了兩名身為俄軍成員作戰的中國公民。」澤連斯基在社交平台指事發時有6名中國公民在頓涅茨克州跟烏軍駁火，當中兩人被俘，烏軍檢獲其身分證明文件、銀行卡和個人資料，正待情報和安全官員核證。二人目前由烏方情報機關國家安全局拘留。

零碎普通話答話 鏡頭前打手勢

澤連斯基表示，情報顯示俄軍中的中國公民成員不止以上兩人，已指示外長西比加即時聯絡北京，釐清中方回應。從其帖文附上的23秒錄影片段可見，一名身穿迷彩軍服的男子被綁住雙手，在鏡頭面前以手勢比劃，配以零碎的普通話語句答話，其中一句提到「然後我的commander（這詞為英文，意即指揮官），（比劃手勢）砰！」。

西比加其後在社交平台表示，已經傳召了中國駐烏臨時代辦，傳達烏方「譴責事件及要求解釋」，西比加又指事件「令人質疑中國宣稱的和平立場，亦破壞北京作為聯合國安理會常任理事國的信譽」。

自2022年俄軍侵烏以來，一直有不同國籍（包括中國籍）的志願或僱傭兵分別為烏、俄兩軍作戰。法國《世界報》周日才報道，有一批中國公民以僱傭兵身分為俄軍作戰。中國記者柴靜上月也曾訪問過在烏東作戰的一名俄軍中國籍僱傭兵。澤連斯基沒提到被俘中國公民的身分，惟烏克蘭國家安全與國防委員會成員科瓦連科在社交平台表示，被俘者是僱傭兵。法新社也引述一名烏方高官指，被俘中國公民很可能是跟俄軍簽署合約參戰，而非北京派出。

澤連斯基首認烏軍別爾哥羅德行動

澤連斯基指美國「需要更關注今日發生的事」，「無論直接或間接，俄羅斯將中國等國捲入這場歐洲戰爭，是（俄國總統）普京無意結束戰爭的明白信號」。他同日較早前首次公開承認烏軍正在另一接壤俄國州份別爾哥羅德州展開行動。

（X/基輔獨立報/路透社）

（俄軍侵烏）