iPhone擬印度增產 轉銷美國控制損失

擬保留中國為主長期供應鏈投資

特朗普的「對等關稅」令其任內向進口中國貨物徵收稅率提高至54%（按特朗普最新威脅，可能再升至104%），對印度貨物徵26%關稅。TechInsights數據顯示，向中國貨物加徵新關稅後，恐使目前售價為1100美元的iPhone 16 Pro硬件成本，由現時的550美元增加約300美元。蘋果可透過從印度生產更多iPhone來控制損失。分析預計，蘋果今年將在印度生產約2500萬部iPhone，通常其中約1000萬部會供應印度本土市場，但如果蘋果將所有印度生產的iPhone轉銷美國，今年將可滿足美國市場約50%的需求。

蘋果在中國生產許多iPhone零件，近年也在印度組裝更多iPhone，蘋果可將那些iPhone標記為印度生產。儘管特朗普呼籲在美國實現製造業復興，但分析師和供應商表示，將iPhone生產線轉移到美國行不通，因生產成本仍遠超關稅成本。

美民眾怕關稅搶買新iPhone

特朗普上周三宣布「對等關稅」後，引發美國民眾蜂擁購買新iPhone，因擔心新關稅促使蘋果加價。上周末，三藩市兩間蘋果商店員工表示，不少顧客都提及關稅是他們購買新機的理由。國際數據公司（IDC）分析師里思表示，蘋果新款iPhone預計9月上市，該公司的現有庫存量不足以支撐到那時候。蘋果和其他硬件公司通常會維持4至8周的庫存。

（華爾街日報）

（關稅戰）