美商界擬興訟 挑戰特朗普關稅權力 針對《國際緊急經濟權力法》權限 質疑總統徵稅屬違憲

美國商會（USCC）是全球最大商會組織，也是美國企業最大游說力量，獲業界巨頭資助。報道稱，美國商會考慮就關稅戰訴諸法庭，一些最大企業成員也敦促這樣做。《財富》的報道稱，暫時無法得知USCC潛在訴訟的具體法律理據，但可能會指控特朗普動用緊急權力徵收新關稅違法。專門挑戰華府涉嫌濫權行徑的非牟利組織美國新公民自由聯盟（NCLA）上周也採取類似做法，代表一名從中國進口商品的小企業東主興訟，指特朗普沒有合法權力在2月起對中國加徵關稅。特朗普當時引用有50年歷史的《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）開徵關稅，稱中國在協助打擊美國芬太尼問題上做得不足。特朗普上周宣布向全球徵「對等關稅」時，再次援引IEEPA，但NCLA指出，IEEPA並未授權總統徵關稅，且從來沒有總統試圖使用IEEPA徵關稅。

報道指許多大企業行政總裁一直不願公開反對關稅，因擔心特朗普及其支持者會針對其業務作報復，但通過商會組織行動，企業就可在不冒險下反擊政府。知情人士表示，其他組織可能與美國商會聯手興訟。

反對者指憲法賦權國會徵稅 非總統

ABC同日引述消息人士報道，一批商界組織和保守派律師最快周五就特朗普的關稅措施提出司法挑戰，一名接近特朗普的保守派律師表示，美國最高法院「很大機會」裁定特朗普的關稅違憲。反對關稅者的論點是，憲法賦予國會而非總統徵稅和規管貿易的權力。IEEPA雖授權總統在國家緊急情况下規管國際商務，但未明確提及關稅，即使將實施關稅的權利視為隱含權力，但也不清楚怎樣的「國家緊急情况」可成為徵收關稅的正當理由。有保守派律師也指出，憲法第一條第8款明確賦予國會實施關稅等徵稅的權力。

共和黨長期金主批稅率太高推行過急

愈來愈多金融大亨高調抨擊特朗普的關稅政策，其中美國家居裝飾及建材零售商家得寶（Home Depot）創辦人之一、共和黨長期金主蘭戈內（Ken Langone）批評，特朗普的關稅稅率太高且推行過急。蘭戈內向《金融時報》表示，特朗普接受了「差劣建議」，對越南徵46%關稅是「胡說」，向中國加徵的34%「對等關稅」「太激進、太倉卒」，沒給予認真談判的機會。他認為更可控且更有建設性的做法是針對進口商品全面徵收10%關稅，再與各國雙邊談判，「我無法理解這該死的公式……我認為其顧問就貿易現况及這個公式，未向他提供良好建議」。

馬斯克嘲關稅推手納瓦羅「白癡」

被認為在「特朗普2.0」具影響力但在關稅問題上唱反調的富商馬斯克，昨日再次將矛頭指向這輪關稅推手的總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅，斥對方是「真正的白癡」和「比一袋磚更蠢」。納瓦羅在反駁馬斯克首次攻擊時指這位電動車Tesla老闆的發聲動機是私人利益。

（財富/ABC/金融時報）

（關稅戰）