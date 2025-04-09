李家超斥美破壞經貿秩序 稱7方面應對

料中小企跨境電商短期受影響

李家超稱相信在美國加徵關稅引發的全球風險下，對外貿易企業，尤其中小企和跨境電商等短期內無可避免受到影響。他又斥責美國「濫施關稅」，影響全球不同國家和地區，稅率加幅巨大，涵蓋商品範圍廣泛，破壞世界經貿秩序，「為世界帶來極大風險和不穩定性」。

稱積極融入國家 加強國際交往

李稱，特區政府的應對策略涉及7方面，包括第一，全面把握國家發展機遇，積極融入國家發展大局，包括把握大灣區及CEPA機遇。第二，加強國際交往合作，冀抵銷美國貿易，包括與東盟、中東、一帶一路國家合作，與更多地方簽訂自貿協定，並爭取加入《區域全面經濟伙伴協定》（RCEP）。第三，加快升級轉型發展高增值經濟模式。第四，加大發展創科，加快河套建設。第五，推動國際金融合作。第六，吸引海外企業和資金進駐。第七，為業界提供支援，包括信用保險支援。

經民聯商界（第一）立法會議員林健鋒表示，若關稅問題惡化，香港出口業及製造業會步入寒冬。他說經民聯昨早與金管局和多間銀行代表反映，希望他們協助受影響行業解決資金周轉安排，若有中小企暫未能如期還款，希望可給予寬限期。金管局副總裁阮國恒與銀行業代表及各大商會會面後說，與會銀行同意按照實際情况及客戶合理需要，彈性延長進出口及製造業一般為90天的貿易融資還款期。

特朗普宣布徵收「對等關稅」引發股市波動，昨日立法會財委會特別委員會討論財經事務時，民建聯梁熙提出，本港現有保險、強積金、大學基金共約2萬億元，促請當局思考在「風險為本資本制度」基礎下，善用本地龐大資金池，優先投放於本地市場。財庫局長許正宇回應時強調，庫務科轄下基金的投資指引不設障礙「令他們投不到港股」，會視乎各自投資目的以選取產品。

（關稅戰）