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法極右領袖自比馬丁路德金 斥政治獵巫

【明報專訊】法國極右領袖馬林勒龐被判禁止參選公職5年，其支持者周日（6日）在首都巴黎舉行示威集會。馬林勒龐聲稱，其政黨成為「獵巫」目標，但她將繼續追求競選總統的雄心，並以美國民權領袖馬丁路德金作為榜樣。

馬林勒龐被禁參選 集會轟司法

56歲的馬林勒龐（Marine Le Pen）被指多年來挪用歐盟所提供聘請歐洲議會職員的撥款，支付所屬國民聯盟（RN）法國本地職員的薪金，上周一被判監禁4年，緩刑兩年，並禁止參選公職5年。民調顯示，馬林勒龐在兩年後的總統大選中支持度領先，法院的判決變相褫奪她的參選權，震驚政壇。馬林勒龐已提出上訴。

在巴黎法院定罪後6天，RN與中間派及左翼團體周日分別舉行集會。馬林勒龐在支持RN的集會上發表講話，形容上周她和RN其他黨員被判有罪是「政治判決」和「獵巫行動」。馬林勒龐表明不會放棄，並說RN會以美國黑人民權領袖馬丁路德金為榜樣，以和平民主方式抗爭和守衛民權。

法國總統馬克龍的支持者則在巴黎市郊舉行另一場集會。前總理阿塔爾（Gabriel Attal）說：「偷竊就要付出代價。」他又斥極右攻擊法官和體制，並指美國總統特朗普和匈牙利總理歐爾班開腔支持馬林勒龐，是史無前例地干預法國內部事務。

（路透社/法新社/衛報）

相關字詞﹕馬林勒龐 國民聯盟 極右勢力 極右 法國

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