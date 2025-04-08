俄諜船涉窺探海底基建 英響警號

自俄軍侵烏後，歐洲發生多宗海底電纜或能源管道被截斷事件。去年聖誕日連接芬蘭與波羅的海國家愛沙尼亞的海底電纜Estlink 2運作中斷，芬蘭警方稱調查是否有俄國油輪涉嫌破壞。英國防衞大臣相賀理安（John Healey）今年1月向國會表示，去年11月以來海軍兩度發現「琥珀」號（Yantar）出現在英國水域。賀理安指間諜船去年11月被發現在英國關鍵海底基礎設施水面徘徊，英方派出潛艇、軍艦及飛機跟蹤動向，隨後下令一艘機敏級核潛艇在間諜船不遠處浮上水面，以表明英方一直有監視其行動。

英國能源大臣文立彬承諾在2030年或之前，把使用化石燃料限制在電力需求的5%以內，讓英國成為「清潔能源超級大國」。隨着追求淨零排放的環保目標，英國對外國能源供應的依賴逐漸增加，目前英國的天然氣供應有近四成來自挪威，其中大部分是通過一條1126公里長的朗格萊德（Langeled）管道輸送，至於電力亦倚重丹麥，外界關注俄羅斯萬一截斷天然氣管或輸電纜，將對英國造成嚴重打擊，而「琥珀」號近期動向增加俄國策劃破壞行動的憂慮。

專家倡家庭備72小時求生包

歐盟委員會上月26日表示應對自然災害、人為災害、混合威脅、地緣政治危機等4個範疇威脅，公布首份「應急準備歐盟戰略」，當中鼓勵成員國民眾在家中儲備72小時求生包。《每日郵報》引述專家稱，英國家庭應當跟隨歐盟的的做法，建議各家庭儲備足夠維生72小時的應急用品，當中包括食水、罐頭食物、藥物、使用電池的收音機、電筒、身分證明文件和萬用軍刀。

（每日郵報）