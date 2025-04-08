麻疹再奪命 美衛生部長轉軚撐疫苗

截至上周五，得州今年錄得480宗麻疹個案，較上周初的420宗再增加，迄今疫情已蔓延至鄰近的新墨西哥和俄克拉何馬等州。得州的大學醫學中心（UMC）系統副總裁戴維斯表示，第二名死於麻疹的兒童，沒有接種疫苗，也沒有潛在健康問題，住院期間接受併發症的治療，「這宗不幸事件突顯接種疫苗的重要性」。《紐約時報》報道，死者是一個8歲女童，因麻疹引發的肺衰竭死亡。

小羅拔甘迺迪向來反對接種

在第二名兒童病歿後，向來反對接種疫苗的衛生部長小羅拔甘迺迪周日到得州慰問死者家屬。他在社交平台發文說，美國迄今22州共錄得642宗麻疹病例，其中得州佔499宗，他正與當地衛生官員合作，並部署一支疾控中心（CDC）團隊，以加強得州應對麻疹的能力，為當地的藥房和診所提供麻疹疫苗和藥物，「預防麻疹傳播的最有效方法是接種MMR疫苗（麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗）。」

全美今年已錄得逾600宗麻疹病例，是CDC去年全年錄得的285宗病例的兩倍多。今年2月得州一名無接種疫苗的6歲女童感染麻疹亡，是美國10年來首有兒童死於麻疹，3月新墨西州一名男子也因麻疹病殁。麻疹會引起發燒、紅疹、咳嗽等症狀，並可能伴隨一系列併發症，包括肺炎、腦水腫甚至死亡。專家指出，接種兩劑麻疹疫苗後預防效果可達97%。

得州麻疹疫情1月起爆發時，小羅拔甘迺迪最初稱情况「並不罕見」，但在2月出現首宗兒童因麻疹死亡病例後，他開始改變說法，但仍沒明確建議父母帶孩子接種疫苗，而是鼓勵家長與醫生討論接種事宜。小羅拔甘迺迪又曾說維他命A可治療麻疹，但隨即有醫生稱這不適用於所有情况。

（BBC/路透社）