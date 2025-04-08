衛報：華爾茲存錯電話致「Signal門」 特朗普發言人轉發電郵短訊 聯絡人名片「加料」

報道指出，白宮內部調查顯示，這是經過數月以來的小失誤造成。消息人士透露，白宮資訊科技辦公室的「法證評估」發現，華爾茲（Mike Waltz）確實不知道自己錯誤存下戈德堡（Jeffrey Goldberg）的手機號碼。事緣戈德堡去年10月向特朗普總統競選團隊發電郵，尋求就一則報道置評，該電郵後被轉發到時任特朗普發言人休茲（Brian Hughes），他再把含有戈德堡手機號碼的電郵複製，然後用短訊傳給華爾茲，方便後者協助應對。

iPhone功能建議相關聯絡人

華爾茲雖然未有致電戈德堡，但無意中將對方手機號碼存入自己iPhone內休茲的聯絡人名片下。白宮表示，該電話號碼是在華爾茲的iPhone作「聯絡人建議更新」時錯誤儲存下來的。該功能是iPhone演算法將之前未知的號碼，添加到它檢測到、可能相關的現有聯絡人資料中。華爾茲上月本來想將現已成為白宮國安全委員會發言人的休茲加入到商討也門軍事行動細節的Signal群組，結果變成加入了戈德堡。事發後，華爾茲立即表示從未見過戈德堡或跟對方聯絡過。

報道稱，特朗普一度打算解僱華爾茲，但他不想讓其討厭的《大西洋》月刊和其他新聞媒體，對其第二個任期之初就炒掉一名內閣高官感到高興，再加上今次內部調查結果顯示華爾茲屬無心之失，因此決定維持現狀。知情人士表示，華爾茲在今次「Signal門」事件中似乎引起特朗普圈子內一些人的同情，因白宮授權使用Signal，主要因為沒有其他平台可以實時在不同機構之間即時傳送信息。

（衛報）