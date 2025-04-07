越南請求美推遲45天徵關稅 願免美關稅換撤銷

美國的Nike早在1995年已在越南委託5間工廠生產，至今已發展到在當地有130間廠房，生產鞋類、衣物或器材，「越南製造」佔其出貨量高達一半。其德國對手Adidas也有39%出貨來自越南。根據美國服裝和鞋具協會的評估，越南生產輸往美國的紡織物鞋面運動鞋本來就要繳交20%關稅，針對越南的46%關稅會在這基礎上加徵。

印尼尋求外交解決 以色列總理擬訪美商討

在印尼和中國同樣面臨重磅「對等關稅」下，諮詢公司Kantar的零售業高級副主席馬爾科特（David Marcotte）坦言：「要在不離開地球下找到更廉宜的市場將很困難。」德銀分析師科克蘭（Adam Cochrane）指出，因為「對等關稅」措施，作為德國品牌的Adidas和Puma很可能要在美國市場加價兩成，以維持毛利率，但比起在美國賣得更多鞋的Nike來說，情况已可能好一些。

越南「一把手」、越共總書記蘇林上周五（4日）晚上跟特朗普通電話，明言願把對美關稅降至0%，換取美方撤回「對等關稅」，惟特朗普未立即答應，只表示期待繼續商討。印尼則到周日才首次就「對等關稅」回應，經濟事務統籌部長艾爾朗加發聲明稱不會報復「對等關稅」，當局會尋求以外交和談判手段尋找互惠的解決方案。泰國副首相兼財長皮猜和以色列總理內塔尼亞胡等都計劃訪美就「對等關稅」溝通，而美國國家經濟委員會主任哈西特（Kevin Hassett）昨表示，已有逾50國聯絡特朗普試圖展開協商，但《金融時報》引述華府官員報道，跟外國政府達成關稅協議，並非特朗普的優先考慮。

（金融時報/路透社/法新社）

（關稅戰）