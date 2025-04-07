馬斯克倡美歐自貿區 炮轟關稅鷹派 納瓦羅反駁但否認嫌隙 美媒指顯「特2.0」經濟政策歧見

馬斯克上周六在意大利極右聯盟黨大會以視像方式接受該黨黨魁兼意大利副總理薩爾維尼訪問，他說：「希望大家都同意歐洲和美國都能理想地邁向——在我看來——零關稅的情况……這是我希望能發生的事情；以及如歐洲和北美有意，雙方民眾能獲更大自由度互相往來……這絕對是我向總統（特朗普）提出過的建議。」

納瓦羅重申美受外國「欺詐」行為衝擊

同日，馬斯克在旗下社交平台X留言回應一則讚揚納瓦羅（Peter Navarro）推動特朗普政府採取強硬關稅政策的帖文時，稱納瓦羅擁哈佛大學經濟學博士學位「是壞事而非好事」，更斥「他毫無建樹」（He ain't built sh*t）。網媒Axios認為馬斯克暗批頂級學歷令納瓦羅「自大多於有智慧」。多間美媒近日指，特朗普強硬關稅政策的主要推手是納瓦羅、白宮經濟顧問委員會主席米蘭（他也是哈佛經濟學博士）和商務部長盧特尼克。

納瓦羅昨天接受霍士新聞訪問，重申美國受非關稅高壁壘和廉價貨物傾銷等外國「欺詐」行為衝擊，馬斯克「不明白這點」。他還暗諷這名電動車公司Tesla老闆只顧自身利益，「有關馬斯克的重要一點是『他賣車』……他只是保護其個人利益，一如任何商界中人」。不過，納瓦羅否認馬斯克與特朗普政府有嫌隙，指馬斯克可暢所欲言。

另外，彭博社前天引述消息報道，多名對冲基金經理和金融機構主管致電財長貝森特求助，寄望這名曾任索羅斯基金管理公司投資總監的華爾街老手可協助游說特朗普，最新的極高關稅稅率將損害美國及全球經濟和投資市場。然而，貝森特日前自言並非跟外國作關稅談判的主責官員，只專注推動稅務議程。

報道指財長貝森特憂個人信譽 惟續撐政策

MSNBC上周五引述消息指，貝森特感到特朗普關稅政策令其「在市場的信譽和履歷受損」，正尋求轉職聯儲局，惟貝森特近日仍高調為「對等關稅」辯護，包括在上周五播出的保守派名嘴卡爾森訪問中，他主張美國科技股等股市大跌跟關稅無關，而是中國人工智能工具DeepSeek的市場震盪餘波。

業界領袖擬與特朗普「講常識」

知名美國科技新聞記者斯威舍上周六引述消息人士表示，一批知名科技及金融界領袖擬就關稅問題到海湖莊園跟特朗普「講常識」（talk common sense），而馬斯克也會是其抨擊對象。《華爾街日報》也指近40名美國全國零售聯合會（NRF）成員上周四到國會表達對關稅影響生意的憂慮，數百名全國餐館協會（NRA）代表也不斷跟美國國會議員及其助理會晤，警示新鮮食品成本上漲。

共和黨籍參議員克魯茲警告，倘若關稅造成美國經濟衰退，共和黨恐在明年中期選舉面臨「血洗式」慘敗，惟《華爾街日報》指不少共和黨國會議員仍持觀望態度，盼股市所受衝擊只是短暫，並認為特朗普情有可原。

（CNBC/紐約時報/彭博社/華爾街日報/Axios）

（關稅戰）