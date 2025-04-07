影片佐證以軍濫殺救護員 罹難者手機拍攝 以色列稱會徹查

3月23日黎明時分，一支包括了巴勒斯坦紅新月會救護車、聯合國汽車、加沙民防部門消防車的人道援助車隊應召出動前往救援空襲傷者的途中，在加沙南部拉法附近遭以軍攻擊，導致8名巴勒斯坦紅新月會職員、6名加沙民防部門職員、1名聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）職員喪生。

以色列之前否認軍人隨機攻擊任何救護車，聲稱只向逼近的可疑車輛內的「恐怖分子」開火，還指遭槍擊車輛沒有安全許可，也沒有開燈。

片段顯示涉事車輛有開緊急燈號

然而，巴勒斯坦紅新月會偕聯合國人道主義事務協調廳前天表示，紅新月會事後從拉法市旁的亂葬崗找回遇襲死者遺體，發現其一死者拉德萬（Rifat Radwan）的手機記錄遇事前片段。該片段從車內拍攝，可見車輛與同行的一輛紅色消防車、幾輛救護車在漆黑路段行駛時不僅開着車頭燈，還有緊急救援車輛常用的閃燈，但背景持續有槍擊聲。

後來，車隊發現有車輛擱在路旁而相繼停車，兩名身穿救護員制服的男子落車上前查看，片刻響起槍聲而畫面變黑，槍聲長達數分鐘。

紅新月會的聲明表示，這段錄影明確反駁以軍聲稱「沒有隨機攻擊」或遇襲部分車輛「未開車燈或緊急標誌而可疑地逼近」的說法，「片段揭露真相，揭穿虛假陳述」。

以方承認涉事軍人犯錯，將審視各方說法，包括以軍空中監察片段等相關紀錄徹查事件。

哈馬斯形容上述片段是以軍「暴行的確鑿證據」，質疑以軍將受害者埋於亂葬崗是想隱瞞真相。聯合國人權事務高級專員蒂爾克上周四指事件可能屬「戰爭罪行」。

（路透社/CNN）