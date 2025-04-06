美再寬限TikTok出售期 路透：交易擱置

押後75天至6月中旬

特朗普在旗下社交平台Truth Social表示，其政府一直努力推動「挽救TikTok」協議，且「已獲重大進展」，但達成協議還需要「更多工作」，故原定4月5日屆滿的寬限期再延長多75日。他強調期待跟TikTok和中國政府合作完成交易，「我們不希望TikTok『熄燈』」。特朗普今年1月20日上任當天簽署行政命令，首次給予TikTok出售寬限期。

惟TikTok母公司字節跳動昨日（5日）凌晨在微信公眾號發表聲明，表示該公司不僅未跟美國政府達成任何協議，雙方還在很多關鍵問題上存有分歧。

路透社前日援引知情人士報道，交易協議框架上周三（2日）大致議定，列明TikTok在美營運部分將移交一間在美國註冊的新公司，由美國投資者佔大部分控股和負責經營，字節跳動的股權不足20%。這宗交易原已獲現有投資者、新投資者、字節跳動和美國政府同意。

關稅被指打亂拆售規劃

惟特朗普上周三對中國貨物加徵34%「對等關稅」後，翌日又放風以TikTok為例，指如北京批准售予美資，美方可考慮減低對華關稅，而中方上周五宣布出台報復措施。路透社指相關交易已因此擱置。按中國法律規定，任何協議均須經有關審查程序，暫未有北京批准出售的消息傳出。

中國駐美大使館回應稱，中方已多次闡明「尊重和保護企業的合法權益，反對違反市場經濟基本原則的做法」。

（新華社/路透社/CNBC）