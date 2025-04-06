非洲窮國製造業受威脅 恐大量失業

無力買美貨縮窄貿易逆差

舉例說，萊索托的成衣業原受惠於美國2000年《非洲增長與機會法案》（AGOA）提供的關稅豁免，得以成為該國出口主力。這個人口230萬的小國去年對美出口只有2.4億美元，但已佔全年總出口額的不止20%，成衣業本身更佔該國對美出口的約四分之三。

《非洲增長與機會法案》容許非洲某些國家可享免關稅出口服裝和紡織品、可可製品、葡萄酒和原油等到美國，旨在扶助這些國家振興經濟和脫貧。萊索托的製衣廠因而每年獲得Levi's和Calvin Klein等知名品牌的訂單，養活了約3萬名以婦女為主的製衣工人，對推動社會生產力和婦女經濟自由等起正面作用。惟大部分製衣工種最低月薪僅146美元至163美元，相對仍屬貧困。

前任聯合國貿易及發展會議秘書長基圖伊（Mukhisa Kituyi）坦言，50%的關稅稅率對萊索托的AGOA製造業而言，「形同敲響喪鐘」。如無意外，美方關稅將導致萊索托的成衣工廠倒閉和工人失業，而且更不可能擴大目前的280萬美元美國商品進口額。

（衛報/BBC）

（關稅戰）