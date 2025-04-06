兩黨草擬法案 尋求限制特落實關稅

參院的法案由共和黨的格拉斯利（Chuck Grassley）及民主黨坎特韋爾（Maria Cantwell）上周四（3日）提出，指總統通知國會實施關稅時要提供理由及對經濟影響的分析，法案提出國會議員可隨時通過否決議案來取消這些關稅。參議院至今已有4名共和黨議員加入成為格拉斯利及坎特韋爾所推法案的共同提案人，包括參院前共和黨領袖麥康奈爾。至於培根（Don Bacon）的法案亦尋求賦予國會去阻止總統實施關稅的權力。

共和黨掌控兩院難提交表決

政治新聞網站Politico指出，在深度支持特朗普的黨團「眾議院共和黨會議」上，培根的舉措屬罕見，但是眾院議長邁克‧約翰遜沒有計劃將任何限制特朗普關稅權力的立法提上議會。另一網媒Axios亦指，在共和黨掌控參眾兩院下，兩項法案都不太可能提交表決，特朗普也可否決法案，屆時國會要在參眾兩院各自獲三分之二多的數票支持，才能強制令法案生效。

（Politico/Axios/路透社）

（關稅戰）