高官護航財長放行 特推爭議關稅無阻力

《華郵》引述十多名特朗普政府內外知情人士報道，制訂「對等關稅」之初，美國貿易代表辦公室職員花了數星期致電海外美國企業，了解他們在外國營運面臨的實際挑戰。華府官員也研究外國貨幣措施等政策如何影響它們跟美國的貿易，制定出多個精密選項，然而特朗普最終只選擇了一條只考慮兩個變數——美國對每個國家的貿易逆差及這些國家對美出口總額的簡單計算公式。

毫不動搖 深信關稅重振美經濟

報道指即使「對等關稅」正式公布前全球各國已深表憂慮並反對，但特朗普面對負面新聞報道或外國領袖批評毫不動搖，只忠於己見，深信靠關稅能重振美國經濟。一名熟知特朗普想法的白宮官員稱：「負面新聞報道？（特朗普）完全不當回事。他只一心去做想做的事，去兌現競選承諾。」

《華郵》指在「特朗普1.0」，官員們互相就政策爭論並引導特朗普思考，時任白宮國家經濟委員會主席科恩（Gary Cohn）和財長梅努欽（Steven Mnuchin）最終成功遏制當時關稅政策的規模。惟「特朗普2.0」官員未就關稅發生太多爭論：總統貿易和製造業高級顧問納瓦羅是頭號「關稅鷹派」，副總統萬斯持續認同按特朗普喜好行事，原被華爾街視為可稍為制衡特朗普關稅決策的貝森特，也早在正式獲財長提名前，已曾表態支持利用關稅作談判手段。

「特2.0」確保官員完全效忠

特朗普1.0的商務部長的羅斯表示，特朗普2.0確保所挑選的官員完全效忠特朗普，避免1.0時期大批官員辭職或惹怒特朗普的情况重現。他直言，特朗普2.0成員已被證實是「真正的特朗普支持者」。

（華盛頓郵報）

（關稅戰）