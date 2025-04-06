全美示威促特朗普馬斯克「別插手」 民權組織工會等發起 抗議縮減政府規模等爭議政策

這項名為「不要插手！」（Hands off！）的全美示威，舉行地點包括首都華盛頓的國家廣場、全美50州的首府和其他地方。截至上周三（2日）的數字，各地預計舉行的集會和會議等活動就有逾1000場，《今日美國報》上周五稱有逾50萬人表示回覆稱會參與各地的活動。

預計逾50萬人出席千場抗議

這些民眾不滿的特朗普政策，包括解僱數千名聯邦政府僱員、關閉社會安全局的地方辦事處、實質上關閉多個政府機構、驅逐移民、縮減對跨性別人士保護，以及削減醫療項目的聯邦資金等。集會還會抗議馬斯克透過領導政府效率部而參與政府運作，發揮被指過大的影響力。

各地示威的主辦單位包括Women's Match、MoveOn等，中午開始在國家廣場內華盛頓紀念碑附近舉行的活動預計規模最大，主辦方預期活動將遠超特朗普第二次就職前周末舉行的大遊行。自新政府上台以來，社運人士已多次在全國各地發起反對特朗普及馬斯克的示威，但始終未能觸發2017年女性大遊行那種程度的大規模動員。主辦組織希望當天集會，成為特朗普今年1月重返白宮以來最大規模的一次。

有份發起昨日示威的組織「50501」發言人鄧恩（Hunter Dunn）表示，主辦單位希望把抗議活動帶到那些想參加的人，而不是指望大家都聚集在少數大城市，並呼籲民眾參與。Women's Match執行主任卡蒙娜（Rachel O'Leary Carmona）表示特別關注在小鎮舉行的大量抗議活動，又表示在支持共和黨的地區「站起來」需要真正的政治勇氣。

在這場全國大示威前一日（4日），來自美國多間院校的學生也到華盛頓的教育部大樓外參與名為「不要插手我們的學校」（Hands Off Our Schools）示威，不滿特朗普尋求關閉教育部。

白宮春季花園參觀活動延遲舉行

白宮發言人就全國示威回應指，特朗普在兌現向納稅人所作承諾上不會退縮。白宮上周六原定舉行春季花園參觀活動，惟梅拉尼婭的辦公室上周四宣布，活動會順延一日舉行，其聲明指此舉是出於謹慎考慮，確保原定舉行日期在白宮附近示威的活動人士安全。

（ABC新聞/Axios/今日美國報）

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