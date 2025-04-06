尹錫悅倒台難癒兩極 韓極右趨暴力惹憂

「撐尹派」衝擊法院 踩場掀衝突

自去年12‧3戒嚴令及相應的彈劾風波以來，韓國極右問題益受矚目，例如1月19日拘捕令頒布後，尹錫悅支持者衝擊頒令的首爾西部地方法院，韓國輿論將其跟美國國會山莊騷亂相提並論。此外，過去3個月發生兩宗「撐尹」示威者自焚抗議，而「反尹」集會也不時出現極右暴力「踩場」引發衝突的情况。

一些分析相信，尹錫悅支持者變得激進和暴力，不再信任憲院等所代表的公權力，跟右翼YouTuber獲尹錫悅扶植和執政國民力量黨親尹派推波助瀾有關。尹錫悅早在2022年就職時已邀請幾名極右YouTuber出席，到被彈劾停職期間，他更公開誘導支持者留意親尹YouTuber的反彈劾集會直播。有國民力量黨議員承認，尹錫悅叫其留意「YouTube上整理的資訊」而非傳統傳媒的「偏頗報道」。

塑「蒙冤救世主」 YouTuber傳假新聞

尹錫悅堅稱戒嚴令旨在保護國家免受在野共同民主黨和親朝鮮勢力「損害」，又在無根據下質疑去年國會選舉涉及舞弊。極右擁護這種言論，甚至將尹塑造成「蒙冤救世主」。韓國極右YouTuber近期趁戒嚴和彈劾風波散播搶眼的假新聞煽動衝突，像本身是基督教牧師的全光焄昨在反罷免集會聲言要推動「公民抗命」，要求解散憲院，自稱已寫遺書，號召市民不惜犧牲地抗爭。

以上極右動員似乎有一定成效。韓國蓋洛普民調顯示，對彈劾尹錫悅的贊成與反對比例已由去年12月中旬的75%對21%收窄至上周四的57%對37%。國民力量黨的支持度也由戒嚴前低位的26.2%反彈至上周的35%，只落後共同民主黨約6個百分點。

（韓民族日報/Newsis/BBC）